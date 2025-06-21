Шукали три доби: на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика

Пошуково-рятувальні роботи тривали в цілодобовому режимі три доби

Знайдено 5-річного Кирила: хлопчика шукали понад три доби на Прикарпатті

21 червня о 05:54 ранку рятувальники знайшли 5-річного Кирила, зникнення якого викликало широкий резонанс та тривало понад три доби. Хлопчик зник увечері 17 червня у лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Пошуково-рятувальні роботи тривали в цілодобовому режимі та були залучені значні сили та засоби з кількох регіонів України. До пошуків Кирила були залучені:

Рятувальники з Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей.

Курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Спеціальний авіаційний загін.

Поліцейські, військові, волонтери та місцеві мешканці.

На місці події було розгорнуто міжвідомчий штаб для координації пошуково-рятувальних робіт.

фото: ДСНС

Від початку пошуково-рятувальних робіт було обстежено 5 500 га місцевості, з яких 4 600 га становив лісовий масив. За допомогою дронів було додатково обстежено 8 902 га території. Водолази здійснили обстеження 12 водойм на площі 7 700 кв. м та 155 га прибережної зони.

фото: ДСНС

На місці працювала психолог Головного управління ДСНС, яка надавала психологічну допомогу родичам хлопчика протягом усього часу пошуків.

Нагадаємо, 18 червня, в Одесі семирічна Соломія Тарасюк вийшла з дому і зникла. Наступного дня о 15:27 з'явилось повідомлення, що місцезнаходження дівчини встановлено.

«На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою», – зазначили у відомстві.

Згодом в Одесі правоохоронці затримали 31-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк.