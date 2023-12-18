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Знайшовся порт, де РФ заховала майже всі свої серйозні кораблі: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Знайшовся порт, де РФ заховала майже всі свої серйозні кораблі: супутникові знімки
РФ заховала кораблі в порту Новоросійська
фото: супутникові знімки

Серед бойових одиниць є носії ракет «Калібр»

Стало відомо, куди Росія стягнула найсерйозніші одиниці кораблів Чорноморського флоту в спробі сховати техніку від ударів України. Про це заявляє моніторингова група «Крымский ветер», проаналізувавши супутникове фото від OSINT-дослідника MT Anderson від 17 грудня.

У порту Новоросійська помітили нове поповнення: серед бойових одиниць є носії ракет «Калібр». 

Знайшовся порт, де РФ заховала майже всі свої серйозні кораблі: супутникові знімки фото 1
Знайшовся порт, де РФ заховала майже всі свої серйозні кораблі: супутникові знімки фото 2

За даними проєкту, в порту знаходяться носії «Калібрів»:

  • два з двох фрегатів типу «Адмірал Григорович»;
  • три із трьох МРК проекту 21631 «Буян-М»;
  • чотири з чотирьох підводних човнів проекту 636.3 «Варшав’янка»;
  • один із трьох МРК проекту 22800 «Каракурт».

Також там помічені: три патрульних кораблі проекту 22160 типу «Василь Биков» (з них один з ЗРК «Тор» на борту); три великих десантних кораблі проєкту 775; один великий десантний корабель проєкту «Іван Грен»; три тральщики проекту 266М «Аквамарин».  

Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Теги: Україна корабель росія

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