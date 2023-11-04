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У Керчі успішно уражено суднобудівний завод – ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Керчі успішно уражено суднобудівний завод – ЗСУ
Заводу «Залив» у Керчі, який вразили ЗСУ
фото з відкритих джерел

Раніше кримські пабліки писали про ураження малого ракетного корабля «Аскольд»

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердило ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі.

У Керчі успішно уражено суднобудівний завод – ЗСУ фото 1

Раніше кримські пабліки писали про ураження малого ракетного корабля «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році.

Крім 8 пускових установок для «Калібрів», на його озброєнні стоїть власна система ППО – ЗРК «Панцир-М» та комплекс БПЛА «Орлан-10» для ведення розвідки.

Раніше повідомлялося, що в Керчі видалася неспокійна субота. Ввечері 4 листопада тут прогриміли вибухи. Окупанти заявили, що нібито працювала ППО.

Раніше у тимчасово окупованому Криму пролунали сирени повітряної тривоги. У районі Севастопольської бухти здіймався дим.

Нагадаємо, що британська розвідка розкрила втрати окупантів у Криму після нещодавніх ударів ЗСУ.

Теги: завод Крим війна вибух розвідка окупанти

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