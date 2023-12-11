Військовий корабель Франції вперше атакували дрони – ЗМІ

Французький фрегат Languedoc збив у Червоному морі два безпілотники, що летіли з Ємену

Французький фрегат, який патрулював Червоне море, збив уночі 10 грудня два безпілотники, що летіли з північного Ємену, території під контролем повстанців-хусітів. Про це пише видання Le Monde.

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Франція заявила, що один з її військових кораблів у Червоному морі був атакований двома дронами, що прилетіли з Ємену. Обидва були перехоплені та збиті. У короткій заяві Міністерство оборони Франції не уточнило, хто саме за день до цього, у суботу ввечері, спробував атакувати фрегат Languedoc ВМС Франції. «Перехоплення та знищення цих двох різних загроз» відбулося за 110 кілометрів від узбережжя Ємену, поблизу Ходейди, порту на півночі Ємену під контролем повстанців-хусітів, зазначило відомство.

Повстанці-хусіти, яких підтримує Іран, в Ємені раніше пообіцяли атакувати кораблі західних країн, що діють у Червоному морі. Хусіти – затяті вороги Ізраїлю. Вони заявили про серію морських атак, що відбулися після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

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Єменські повстанці пригрозили атакувати будь-яке судно в Червоному морі, яке прямує до Ізраїлю, якщо населення Гази не отримає екстреної допомоги. Вони попередили: всі судна, пов'язані з Ізраїлем або які будуть перевозити товари до Ізраїлю, є законною метою в Червоному морі, стратегічному районі, розташованому між північно-східною Африкою та Аравійським півостровом.

Це перший випадок, коли французький військовий корабель став мішенню хусітів із початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Міноборони Франції інформувало, що дрони «прилетіли прямо» до Languedoc із різницею на дві години з боку Ємену. Фрегат знищив їх обох приблизно за 110 кілометрів від порту Ходейда на Червоному морі на узбережжі Ємену. У заяві не уточнюється, яке озброєння використав Languedoc для знищення безпілотників.

19 листопада хусіти захопили торгове судно Galaxy Leader, що належить британській компанії, якою у свою чергу володіє ізраїльський бізнесмен.

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Раніше стало відомо, що Франція планує надіслати на початку тижня друге судно-шпиталь та медичну допомогу до Сектору Гази.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона зазначив, що Париж відправить до Гази літак із понад 10 т медичного приладдя та візьме участь у подібних польотах Європейського Союзу, які відбудуться 23 і 30 листопада.

Крім того, Франція готує до відправки друге шпитальне судно, вертольотоносець Dixmude, який прибуде до Єгипту найближчими днями. Варто зазначити, що в регіоні вже розміщене французьке судно-шпиталь Tonnerre, який має близько 60 ліжок та два робочих блоки. Париж також направить цивільні і військові літаки для евакуації хворих і поранених дітей з Гази.