Пошкоджений у Керчі корабель навіть не встиг взяти участь у бойових діях

Корабель проводив випробувальні роботи для того, щоб потім вийти в море й воювати проти нашої держави

У Керчі було успішно уражено російський ракетний корабель «Аскольд», який ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях. Про це розповів речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наш командувач навіть натякнув, що немов скальпелем пройшлися. Це меседж для наших партнерів, якими ракетами, можливо, був вражений цей один із найсучасніших кораблів», – зазначив Ігнат.

За його словами, корабель ще навіть не брав участі в бойових діях. Він лише проводив випробувальні роботи для того, щоб потім вийти в море й воювати проти нашої держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник наголосив, що мусимо дочекатися підтвердження, чи дійсно корабель пішов за крейсером «Москва».

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що українська тактична авіація для удару застосувала крилаті ракети SCALP, які запускаються з українських військових літаків.

Пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу підтвердило й Міноборони РФ. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Нагадаємо, управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердило ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було пошкоджено малий ракетний корабель «Аскольд».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році.