Мер Харкова повідомив про наслідки ворожого удару по місту

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає

У ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «шахедами». Під ударом опинився Київський район міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст.

Щонайменше два потужних вибухи пролунало в Харкові після 00:10.

Як повідомлялося, 27 березня російські загарбники обстріляли селище Борова Харківської області, унаслідок наслідок удару загинув 12-річний хлопчик.

До слова, окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Унаслідок пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Станом на 16:31 відомо про одного загиблого. Кількість поранених у Харкові зросла до 16-ти.