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Мінспорту і НОК закликали МОК відсторонити від Олімпіади тхеквондистів з РФ, які підтримують війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мінспорту і НОК закликали МОК відсторонити від Олімпіади тхеквондистів з РФ, які підтримують війну
Храмцов висловлював свою підтримку президенту Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією тхеквондо України в черговий раз звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього тхеквондо (WT) у зв'язку з тим, що серед спортсменів, яким було дозволено участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в якості індивідуальних нейтральних атлетів, є представники Росії, які підтримують війну в Україні, зокрема, Максим Храмцов, Поліна Хан, Тетяна Мініна.

У листі, який підписали очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт та президент Федерації тхеквондо України Лесик Саманджія, наводяться факти підтримки війни російськими атлетами.

Максим Храмцов висловив свою підтримку Володимиру Путіну та використовував літеру Z у своїх дописах у соціальних мережах, а також «лайкав» провоєнні та антиукраїнські дописи тренера збірної росії з тхеквондо Болата Ізутдінова в Instagram.

Ізутдінов повторює аргументи російської пропаганди в цих дописах, підтримує війну проти України та особисто підтримує російського диктатора.

Тетяна Мініна «лайкала» дописи на підтримку військової агресії проти України. Вона була нагороджена губернатором Челябінської області Олексієм Текслером, який був внесений до санкційного списку України за публічне схвалення політики росії війни та геноциду.

Також всі троє спортсменів у листопаді 2022 року брали участь у міжнародних армійських іграх.

«Непохитною є і позиція України. Допоки російські війська за підтримки білорусі продовжують вести жорстоку війну проти українського народу, російські та білоруські спортсмени повинні бути відсторонені від участі у будь-яких міжнародних змаганнях, у будь-якому статусі. Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаними спортсменами редакції watchers.media», – зазначають автори звернення.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Олімпіада війна МОК Міжнародний олімпійський комітет Національний олімпійський комітет Міністерство молоді і спорту України

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