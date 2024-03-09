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Лавринович у розшуку, хто може жити на його держдачі? Суд здивував рішенням

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Лавринович у розшуку, хто може жити на його держдачі? Суд здивував рішенням
Нині ексміністр Олександр Лавринович перебуває у розшуку, орієнтовно живе на Кіпрі
фото з відкритих джерел

Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович виграв суд

Колишній міністр юстиції часів Януковича, а нині підозрюваний у держзраді Олександр Лавринович добився через суд доступу до державної дачі у «Конча-Заспа» для себе та своїх членів сім’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у далекому 2007 році, коли Лавринович працював міністром юстиції в уряді Віктора Януковича, Будинок відпочинку «Конча-Заспа» (підпорядковується Держуправлінню справами) уклав із ним інвестиційний договір. Документ передбачав можливість експосадовцю орендувати державну дачу площею 323,9 кв. м та провести її реконструкцію за його власний кошт. Для цього колишній міністр найняв ТОВ «Будівельна фірма «Контур-М» (Маріуполь) для проведення будівельно-монтажних робіт зі зведення гаражу, сауни, альтанки, господарської будівлі, улаштуванню паркану та благоустрою території. Також залучив приватного підприємця, який облаштував паркан.

Восени 2010 року ексміністр і Будинок відпочинку «Конча-Заспа» підписали відповідні папери про реконструкцію держдачі, де жив Лавринович із сім’єю. Із документів випливало, шо топпосадовець часів Януковича провів реконструкцію на суму 8,2 млн грн. Ці гроші орендодавець мав зарахувати до витрат Лавриновича в рахунок майбутньої оплати за користування будинком.

Однак у липні 2021 року Лавриновича «попросили» виїхати з держдачі, мотивуючи тим, що він самовільно звів паркан із металевих конструкцій та дерев’яних дощечок. Цим самим порушив умови інвестиційного договору. Згодом орендодавець демонтував цей паркан.

У жовтні 2021-го Лавринович  подав до Голосіївського райсуду, який програв у серпні 2023 року. Після чого він звернувся до Київського апеляційного суду.

В апеляційній скарзі Олександр Лавринович зазначив, що Будинок відпочинку «Конча-Заспа» 11 років поспіль (з часу завершення реконструкції держдачі) не помічав спірний паркан і лише влітку 2021 року на це звернув увагу. Також ексміністр наголосив: не ставить під сумнів, що будинок у «Конча-Заспа» – це державна власність, яка перебуває у його строковому користуванні на підставі договору, укладеного 24 листопада 2010 року.

Апеляційний суд дійшов висновків про незаконне виселення Лавриновича та його сім’ї з держдачі. Також у постанові суду сказано, що відсутні підстави для позбавлення позивача доступу до житлого будинку та його виселення.

«Оскільки як вбачається з матеріалів справи, позивачеві не відшкодовано його витрати на реконструкцію жилого будинку, договір продовжує свою дію та, відповідно, право користування зберігається за позивачем», – вважає апеляційна інстанція.

Отже, Феміда визнала за Олександром Лавриновичем та членами його родини право користування державним будинком у «Конча-Заспа» на підставі дії інвестиційного договору від 1 вересня 2007 року. Рішення апеляції набуло чинності, однак може бути оскаржено до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

За рішенням апеляційного суду, з Будинку відпочинку «Конча-Заспа» стягнено на користь Лавриновича 4,1 тис. грн судового збору.

Нагадаємо, що навесні 2021 року президент Володимир Зеленський доручив відповідний органам провести повний аудит земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Він зазначив, що у 2014 році було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання. Зокрема, за його словами, це ексміністри Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова, ексгенпрокурор Святослав Піскун, колишній віце-прем'єр Геннадій Зубко.

За даними ЗМІ, станом на середину 2021 року, у Конча-Заспі мешкало близько 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 осіб.

Як повідомляв «Главком», у липні 2022 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексміністру Олександру Лавриновичу у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих «Харківських угод». Наразі Лавринович перебуває у розшуку. За попередніми даними, експолітик оселився на Кіпрі.

Читайте також: Богатирьова повернулася на держдачу, з якої її виселив Зеленський
Теги: суд інвестиції бюджет війна гроші Олександр Лавринович будинок

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