Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони
Сирський та Умєров відвідали передові позиції на Східному фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Сирський підкреслив, що за два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат

Головнокомандувач Олександр Сирський та Міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові позиції на Східному фронті, де ситуація ускладнюється через загрозу наступу противника. Військове керівництво також ухвалило необхідні рішення щодо посилення оборони на цій ділянці. Про це Головнокомандувач розповів на своїй сторінці у Facebook.

Сирський розповів, що сьогодні прибув в район операції на напрямок активних дій противника. Там головнокомандувач попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків.

За його словами, після детального аналізу та оцінки ситуації разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що надалі забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.

«В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине. Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась», – заявив Сирський.

6 фото
На весь екран

Головнокомандувач пояснив, що це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів.

Сирський підкреслив, що за два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем

«Разом з Міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу», – підсумував головнокомандувач.

Триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.  Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: війна фронт Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канада надає інструкторів, літаки і допоміжний персонал для підготовки пілотів Військово-повітряних сил України
Канада спрямує $44 млн на оборону України
14 лютого, 17:41
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою прибули із візитом до Одеси
Глава МЗС Німеччини прибула з неоголошеним візитом до Одеси
24 лютого, 20:34
Уродженець Черкащини заплатить 2,5 тис. грн штрафу за незаконне носіння військової форми
Розгулював Києвом у формі розвідника. Суд покарав ряженого «співробітника ГУР»
21 лютого, 13:34
Екссуддю звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності»
Чи треба вірянам Московської церкви подавати е-декларацію? Суд ухвалив сенсаційне рішення
26 лютого, 11:22
Російський літак А-50
ЗСУ пояснили, як знищення ворожого А-50 вплине на обстріли України
25 лютого, 11:22
Британська розвідка дійшла висновку, що росія, ймовірно, продовжить використовувати енергію як зброю
Британська розвідка назвала ще одну зброю росіян у війні проти України
26 лютого, 13:46
Рух «Чесно» втретє дослідив відкритість місцевих рад в Україні
Рейтинг прозорості місцевих рад. Хто пасе задніх у 2024 році? дослідження
7 березня, 09:00
Мініна брала участь в пропагандистському заході разом з губернатором Челябінської області Текслєром, який потрапив під санкції «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид»
Росіянка Мініна, ще одна прихильниця війни проти України, здобула ліцензію на Олімпіаду
10 березня, 18:02
«Слуги» Олександр Качура та Олександр Маріковський перевірили фортифікаційні споруди на Сумщині
«Слуги» прозвітували про поїздку до військових. Опозиція каже про «дешеве шоу»
Вчора, 17:39

Події в Україні

Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею
Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею
Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони
Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені (оновлено)
Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
Обстріл Сум: Зеленський показав рятувальну операцію (відео)
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
9131
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
3206
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
2574
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2548
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
2274
США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні на $400 млн – ЗМІ

Новини

Приватні компанії скоротили видобуток газу на 14% минулого року. Названо причину
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua