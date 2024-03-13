Обстановка на Східному фронті складна: Сирський анонсував рішення щодо посилення оборони

Сирський підкреслив, що за два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат

Головнокомандувач Олександр Сирський та Міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові позиції на Східному фронті, де ситуація ускладнюється через загрозу наступу противника. Військове керівництво також ухвалило необхідні рішення щодо посилення оборони на цій ділянці. Про це Головнокомандувач розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Сирський розповів, що сьогодні прибув в район операції на напрямок активних дій противника. Там головнокомандувач попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків.

За його словами, після детального аналізу та оцінки ситуації разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що надалі забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.

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«В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине. Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась», – заявив Сирський.

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Головнокомандувач пояснив, що це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів.

Сирський підкреслив, що за два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем

«Разом з Міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу», – підсумував головнокомандувач.

Триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.