Смуга активних бойових дій збільшується: огляд з фронту

На Куп'янському та Лиманському напрямках продовжуються важкі бої

Огляд. Сьогодні також, як й вчора, не будемо вдаватися у деталі (хто і яку посадку взяв останнім часом) й спробуємо зрозуміти – чого прагне вороже командування на окремих напрямках у більшому масштабі...

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Мова піде про УВ «Запад» противника, без прив'язки до поточних подій.

•1•

Суттєве збільшення смуги активних дій ворожого угрупування військ (УВ) «Запад» у рамках реорганізації системи бойового та оперативного управління, привело до певних трансформацій у його складі та сенсі його поточних дій...

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Передача колишньої смуги дій УВ «Центр» (Лиманський напрямок), до складу УВ «Запад», очевидно, примусило його командування трохи перебудувати свої плани. В першу чергу, це стосувалося розподілу тих сил й засобів, які є у його розпорядженні...

Також, ще одним фактором, який суттєво вплинув на це, стали «передвиборчі дебати», яки розгорнулися на території Бєлгородській обл. ри-фи, протягом останнього часу.

Так, можна цілком поділяти думку про те, що «клоуни Буданова», займаються виключно «піар-акціями» на території ри-фи, але об'єктивно – певна військова доцільність у їх діях є... по одній простій причині, навіть, по двох...

Бєлгородська обл. це – дуже вагома частина оперативного тилу північної групи УВ «Запад» (принаймні, 6-ї загальновійськової армії\ЗВА та 11-го армійського корпусу\АК).

Так зване, угрупування прикриття кордону (це те, що ми називаємо – УВ «Брянск», УВ «Курск» та УВ «Белгород»), формується та є частиною більшого угрупування, а саме УВ «Запад».

Необхідність виділяти до його складу відповідний наряд сил й засобів – також певним чином впливає на ситуацію та обстановку у смузі його дій.

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Звичайно, можна відчувати будь-які емоції стосовно нашого ГУР-а, особисто до генерала Буданова та їх активних «промоушен-кампаній», але не бачити об'єктивних показників їх діяльності на вказаних напрямках (зокрема, у Бєлгородській обл.), все ж-таки – не варто...

До речі, утримання противником на цих напрямках майже 30-тисячного угрупування (й суттєве його нарощування протягом «активної фази» дій РДК, ЛСР та Сиббата), у цьому сенсі – зовсім не випадкове.

Й я писав про це, ще до того, як ця «активна фаза» розпочалась... Але, мене мало хто читає, тому розповсюджена у нашому суспільстві думка про «шкідливість» та «непотрібність» дій СОУ на цих напрямках, на жаль, превалює.

•2•

Але повернемось у смугу активних дій УВ «Запад».

Умовно, її можливо поділити на два напрямки – Куп'янський та Лиманський, де діє різний склад та структура оперативно-тактичних угрупувань противника, із різними, як за змістом, так й масштабом, завданнями.

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а) Куп'янський напрямок, де оперують визначені сили та засоби 6-ї ЗВА, 1-ї танкової армії (ТА) та 11-го АК. Сенс їх дій залишився, протягом останнього часу, майже не змінний – пробитися до річки Оскіл (природній бар'єрний рубіж на цьому напрямку), зокрема «повернутися у Куп'янськ»... принаймні, до його лівобережної частини.

Війська цього ОТУ противника діють у звичній для російської «військової школи» манері та й з цілком зрозумілим сенсом. Намагаються вийти до ключових пунктів системи оборони ЗСУ (рубіж Кучерівка – Петропавлівка та район Куп'янськ-Вузловий) по напрямках, які сходяться.

А саме – з півночі, вздовж Осколу, у загальній дирекції Синьківка – Петропавлівка наступають частини та підрозділи 2-х бригад 6-ї ЗВА (138-а та 25-а окремі мотострілецькі бригади\омсбр), підтриманні окремими підрозділами 11-го АК.

У свою чергу, вздовж дороги Сватове – Куп'янськ, у загальній дирекції Табаївка – Степова Новосілка та Табаївка – Піщане оперують війська 1-ї ТА (2-а мсд, 4-а тд та 27-а омсбр), також підтриманні підрозділами 11-го АК.

Загалом, командування противника розгорнуло на цьому напрямку:

до 3-х окремих мотострілецьких бригад (омсбр);

до 13-и мотострілецьких та танкових полків (мсп, тп);

6-и окремих мотострілецьких та стрілецьких батальйонів (омсб, сб);

й приблизно, від 2-х до 4-х зведених тактичних загонів типу Барс, Шторм й т.д., від окремої роти до батальйону.

У резерві, на Куп'янському напрямку противник утримує (вивів) незвично багато сил й засобів – зразу 5 мотострілецьких та стрілецьких полків (мсп\сп), а також – до 3-х формувань обсягом до батальйону.

б) Лиманський напрямок, тут оперують війська (сили) двох загальновійськових армій противника – 20-ї ЗВА та «новосформованої» у Центральному воєнному окрузі (ЦВО) ри-фи такої собі «резервної» 25-ї ЗВА, а також – окремі частини та підрозділи 1-ї ТА.

Сенс дій цього ОТУ противника полягає у прагненні знову вийти на рубіж Лиман – Ямпіль й створити умови для повернення на ближні підступи до Слов'янська з північно-східного напрямку.

Але, будь-який адекватний військовий вам скаже, після, навіть, швидкого погляду на мапу бойових дій, що виконання цього завдання не можливе без досягнення, принаймні, двох попередніх цілей – витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та зайняття північного берега річки Сіверський Донець, принаймні, на відтинку від Дронівки до Білогорівки (верхн.).

Й про це, я також раніше писав, акцентуючи вашу увагу, шановні читачі, на тому, що у разі активізації на Лиманському напрямку, противник, окрім «боротьби із Серебрянським лісництвом ЗСУ», обов'язково полізе «ліквідовувати» наш плацдарм на річці Чорний Жеребець (навіть, приблизний сценарій описував).

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Ну, власне, так й сталося. На даному етапі, командування противника, на Лиманському напрямку, переймається вирішенням саме цих проблем:

Намагається силами 2-х мотострілецьких дивізій (мсд) 20-ї ЗВА (3-ї та 144-ї мсд) «стиснути» наш плацдарм на річці Жеребець, зокрема пробитися до села Терни.

А також, силами 25-ї ЗВА (67-а мсд, із «вкрапленням» окремих підрозділів її 11-ї танкової бригади\тбр) одночасно «підперти» ці дії з півдня (через Ямполівку) та нарешті пробитися у Торське.

Загалом, противник розгорнув на Лиманському напрямку оперативно-тактичну групу своїх військ у складі:

до 3-х мотострілецьких та танкових бригад (мсбр\тбр) й бригадних тактичних груп військових баз (БрТГр);

не менше 18-и мотострілецьких та танкових полків (мсп, тп);

десь до 2-3-х окремих мотострілецьких та стрілецьких батальйонів (омсб, сб);

від 3-х до 4-х формувань (окрема рота-батальйон) штибу «Барс», «Шторм» й т.д.

Таким чином, на двох операційних напрямках (Куп'янському та Лиманському) командуванням УВ «Запад» зосереджено та розгорнуто наступні сили (це без врахування угрупування прикриття кордону, тобто УВ «Бєлгород», «Курськ» та «Брянськ»):

особового складу (о\с) – трохи більше 80 тисяч «тушок»;

танків – трохи більше тисячі – десь 1112 – 1114 одиниць (ну воно й не дивно – у складі ціла танкова армія);

бойових броньованих машин (ББМ), включно із різного роду бронеавтомобілями та тягачами – 1840-1850 одиниць;

артилерійських систем (АС), починаючи з калібру 100-мм, включно із 120-мм мінометами – десь під 790-800 одиниць;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), включно із різними »вогнеметними» системами штибу ТОС-1А і т.д. – під 300 одиниць (280-290);

ну й незвично багато пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу (ПУ ОТРК) – принаймні, 16 одиниць у складі, як мінімум 2-х тактичних груп РВіА.

•3•

Тепер, про певні особливості у діях ворожого УВ «Запад».

Очевидно, ті фактори, які я згадав на початку огляду, таки вплинули на зміст його дій. Як на мене, то найближчим часом його командування спробує зробити, принаймні, дві речі – перегрупувати свої сили та засоби на Куп'янському напрямку (про це опосередковано свідчить нарощування обсягів резервного компонента противника на цьому напрямку). А також, наростити зусилля на Лиманському напрямку (вони дуже довго валандаються із Тернами та Ямполівкою й цим, по суті, загальмовують дії сусіднього УВ «Юг», яке ніяк не може впритул зайнятися «проблемою Сіверська» з півдня та фронту).





Майже «рівний» поділ військ (сил) УВ «Запад» між Куп'янським та Лиманським напрямками свідчить про те, що його командування надає обом напрямкам рівноцінного значення. Хоча, скажімо так, з оперативної точки зору, це не зовсім «методично правильно».





Очевидно, що російське стратегічне військове командування, поки що, розглядає смугу дій УВ «Запад», як своєрідний «чулан» бойових дій у всій Східній операційній зоні. Однак, при визначенні стратегічного реального плану своїх дій на всю кампанію 2024-го року (у форматі весна – літо, як їм хочеться, або літо-осінь, що є більш реалістичним), стратегічне значення та можливості використання смуги УВ «Запад» у цьому сенсі, для противника можуть різко та раптово зрости. У першу чергу, у сенсі прориву до останньої більш-менш великої агломерації Донбасу, яка залишається під контролем України – Слов'янсько-Краматорської (звісно, із попереднім вирішенням «проблеми» Сіверського виступу\плацдарму ЗСУ).

Тим більше, що «найкращі» та найбільш «елітні» з'єднання та об'єднання російських сухопутних військ колишнього Західного воєнного округу (ЗВО), включаючи «унікальну» (не имеющую аналогов в мире) 1-у «гвардійську» танкову армію (1 гв. ТА) вже розгорнуті на цьому операційному напрямку. Й за великим рахунком, нікого й нікуди, особливо тягнути не треба, що дає у сенсі оперативного розгортання цілу купу бонусів та «плюшок» ворожому командуванню.