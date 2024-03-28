Окупанти атакують «Шахедами»: у двох містах пролунали вибухи

У обох містах було оголошено повітряну тривогу

У ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст.

Щонайменше два потужних вибухи пролунало в Харкові після 00:10.

«У Харкові вибухи. Будьте обережні», – писав мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 1:01 вибухи пролунали в Дніпрі. У обох містах було оголошено повітряну тривогу, зберігається загроза БпЛА.

Нагадаємо, увечері 27 березня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомляли про два борти Ту-22м3 над акваторією Чорного моря.

Як повідомлялося, 27 березня російські загарбники обстріляли селище Борова Харківської області, унаслідок наслідок удару загинув 12-річний хлопчик.

До слова, окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Унаслідок пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Станом на 16:31 відомо про одного загиблого. Кількість поранених у Харкові зросла до 16-ти.