Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакують «Шахедами»: у двох містах пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти атакують «Шахедами»: у двох містах пролунали вибухи
фото ілюстративне

У обох містах було оголошено повітряну тривогу

У ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст. 

Щонайменше два потужних вибухи пролунало в Харкові після 00:10.

«У Харкові вибухи. Будьте обережні», – писав мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 1:01 вибухи пролунали в Дніпрі. У обох містах було оголошено повітряну тривогу, зберігається загроза БпЛА.

Нагадаємо, увечері 27 березня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомляли про два борти Ту-22м3 над акваторією Чорного моря.

Як повідомлялося, 27 березня російські загарбники обстріляли селище Борова Харківської області, унаслідок наслідок удару загинув 12-річний хлопчик.

До слова, окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Унаслідок пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Станом на 16:31 відомо про одного загиблого. Кількість поранених у Харкові зросла до 16-ти.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків окупанти Дніпро безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
2 березня, 00:20
У рамках проєкту організовуються візити дітей до військових госпіталів, де їх змушують спілкуватися з пораненими військовослужбовцями РФ
Кремль залучає психологів для «зомбування» дітей на окупованих територіях
8 березня, 19:10
Близько 13:15 під атаку безпілотника потрапила будівля міської адміністрації Білгорода
Білгород під обстрілом: пошкоджено міську адміністрацію та торгові приміщення
12 березня, 13:42
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії на різних ділянках фронту
Росіяни припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб
15 березня, 19:37
Данілов заявив, що «санітарна зона» потрібна для того, щоб російські окупанти більше не нападали на Україну
Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву
19 березня, 21:22
У всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби
РФ випустила майже 90 ракет та понад 60 «шахедів»: Зеленський повідомив деталі обстрілу
22 березня, 09:06
Обвинувачений видав несподіваний факт: його син був мобілізований російською стороною і воює по той бік фронту
Ухилянт, який назвав указ президента про мобілізацію «авторським твором», сідає в тюрму
22 березня, 13:57
МиГ-31К з ракетою «Кинжал»
Удар «Кинжалами» по Львівщині: аналітики вказали на небезпечну тенденцію
24 березня, 17:22
Звільнені з полону українські військові розповідали, що росіяни катують полонених
Росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених – ООН
26 березня, 23:16

Події в Україні

Окупанти атакують «Шахедами»: у двох містах пролунали вибухи
Окупанти атакують «Шахедами»: у двох містах пролунали вибухи
Буданов назвав найабсурдніший фейк, який про нього вигадали росіяни
Буданов назвав найабсурдніший фейк, який про нього вигадали росіяни
Росіяни перемістили в Севастопольську бухту малий ракетний корабель
Росіяни перемістили в Севастопольську бухту малий ракетний корабель
Окупанти атакували Харківщину: загинула дитина
Окупанти атакували Харківщину: загинула дитина
Повітряна тривога тривала близько 40 хвилин
Повітряна тривога тривала близько 40 хвилин
РФ знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» щонайменше за місяць – Буданов
РФ знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» щонайменше за місяць – Буданов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
48K
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
34K
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
24K
Десантні кораблі РФ та нафтовий танкер припливли до берегів Іспанії
21K
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
11K
«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу

Новини

Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Вчора, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Вчора, 00:19

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua