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Знищення корабля РФ у Феодосії: розвідка Британії пояснила потужний вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Знищення корабля РФ у Феодосії: розвідка Британії пояснила потужний вибух
Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ
фото з соцмереж

Росія ввела в оману, коли стверджувала, що військовий корабель Путіна «Новочеркаськ» був просто «пошкоджений»

Знищення Україною великого десантного корабля ВМС РФ «Новочеркаськ» вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 25 грудня десантний корабель-танкер класу Ropucha ВМФ Росії «Новочеркаськ» був повністю знищений в результаті українського удару, коли перебував у порту Феодосії, на південному узбережжі окупованого Росією Криму.

«Дані з відкритих джерел свідчать про високу ймовірність того, що судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, коли в нього влучили, що спричинило потужний вторинний вибух», – зазначають у розвідці.

У міноборони Британії вважають, що цей інцидент збільшив кількість втрачених Росією з моменту вторгнення малих ракетних кораблів до трьох: «Саратов» затонув 24 березня 2022 року, а «Мінськ» був функціонально зруйнований у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два підводні човни, ймовірно, були пошкоджені.

«Росія, ймовірно, планувала використовувати свої десантні кораблі для проведення значних десантних операцій під час вторгнення, і вона подвоїла кількість цих кораблів у Чорному морі під час підготовки до війни. В міру того, як війна затягується, кораблі все частіше використовувалися для матеріально-технічного забезпечення. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно крихке автомобільне і залізничне сполучення Кримського мосту, що з'єднує Крим з Росією», – йдеться у зведенні.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи звіт британської розвідки, зазначив, що Росія ввела в оману, коли стверджувала, що військовий корабель Путіна «Новочеркаськ» був просто «пошкоджений».

«Він явно був повністю знищений! Вкрай важливо, щоб у 2024 році цивілізований світ продовжував підтримувати Україну в цій визначальній для епохи битві, яка зараз розгортається в Європі», – написав він у Twitter.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

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Теги: британська розвідка війна корабель росія

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