Знищення корабля «Новочеркаськ»: з'явилося фото руйнувань

У ніч проти 26 грудня у Феодосії ЗСУ успішно уразили російський корабель

Росіяни використовували «Новочеркаськ» для перевезення дронів-камікадзе Shahed-136, які були на борту під час його знищення

З'явився знімок залишків великого десантного корабля «Новочеркаськ», який було знищено ракетним ударом Сил оборони у тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 26 грудня. Відповідне фото з’явилося в соцмережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На знімку видно причал у порту Феодосії, біля якого видніються останки корабля.

У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що росіяни використовували «Новочеркаськ» для перевезення дронів-камікадзе Shahed-136, які були на борту під час його знищення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також там зазначили, що сьогодні ворог використовує БДК для логістики – перекидання особового складу, техніки та боєприпасів між портами РФ та окупованими територіями.

«Новочеркаськ» (ВДК-46) – великий десантний корабель проєкту 775, що є на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.