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У Феодосії прогриміли вибухи: в порту спалахнула масштабна пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Феодосії прогриміли вибухи: в порту спалахнула масштабна пожежа
фото: Telegram

Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму

У ніч проти 26 грудня в Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

«Мешканці Феодосії повідомляють про гучні вибухи над містом. Попередньо працює система ППО», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії. Він заявив, що територію порту оточено, детонація нібито припинилася а пожежа локалізована.

Також раніше російські загарбники вчергове повідомили про перекриття Кримського моста.

Раніше повідомлялося, що 25 грудня надвечір у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, спалахнула пожежа. Рятувальники на ліквідацію інциденту поки що не поспішають.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму сталася аварія за участі військових. Як зазначається російська військова вантажівка та позашляховик зіткнулися в районі пішохідного переходу на вулиці Горького в Керчі.

Теги: пожежа рятувальники росіяни

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