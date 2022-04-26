Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги

Також для допомоги медикам спрямують важливе медобладнання

Наразі невідомо, скільки саме карет прибуде

Велика Британія надасть Україні броньовані машини швидкої допомоги. Також у цей пакет допомоги входять пожежні машини та медичне обладнання. Про це пише Reuters.

В уряді країни зазначили, що це все надають, щоб допомогти впоратися з наслідками російських атак. Стало відомо про цю підтримку 25 квітня.

Наразі невідомо, скільки саме броньованих карет швидкої відправиться в Україну. Проте слід зазначити, що напередодні до нас вже направили 40 авто рятувальників.

«Ми всі були вражені огидними зображеннями лікарень, які навмисно обстріляла Росія з моменту початку вторгнення понад два місяці тому», – сказав прем'єр Британії Борис Джонсон.

Він додав, що також нададуть і фінансову допомогу для фінансування українських медиків. У Британії надіються, що це допоможе ефективно рятувати життя.

Раніше стало відомо, що у Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото).

Також стало відомо, що Британія надасть Україні допомогу в розмірі $500 млн.

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