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    Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги

    Також для допомоги медикам спрямують важливе медобладнання - Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги
    Також для допомоги медикам спрямують важливе медобладнання
    фото: Reuters

    Наразі невідомо, скільки саме карет прибуде

    Велика Британія надасть Україні броньовані машини швидкої допомоги. Також у цей пакет допомоги входять пожежні машини та медичне обладнання. Про це пише Reuters.

    В уряді країни зазначили, що це все надають, щоб допомогти впоратися з наслідками російських атак. Стало відомо про цю підтримку 25 квітня.

    Наразі невідомо, скільки саме броньованих карет швидкої відправиться в Україну. Проте слід зазначити, що напередодні до нас вже направили 40 авто рятувальників.

    «Ми всі були вражені огидними зображеннями лікарень, які навмисно обстріляла Росія з моменту початку вторгнення понад два місяці тому», – сказав прем'єр Британії Борис Джонсон.

    Він додав, що також нададуть і фінансову допомогу для фінансування українських медиків. У Британії надіються, що це допоможе ефективно рятувати життя.

    Раніше стало відомо, що у Британії 30 армійських авто перетворили у броньовані «швидкі» для України (фото).

    Також стало відомо, що Британія надасть Україні допомогу в розмірі $500 млн.

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    Теги: росія окупанти війна машини Велика Британія фінансування Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги