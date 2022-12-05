Зрадник Царьов похвалився вкраденим подарунком з тризубом (фото)

Колаборант не соромиться хвалитися украденим

Колишній нардеп-утікач з «Партії регіонів» і просто зрадник України Олег Царьов у своєму Телеграм-каналі похвалився «подарунком» від російських окупантів, нібито привезеним з фронту.

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Він опублікував знімок вкрадених в Україні столового приладдя. Це – дві виделки з вигравіруваними тризубами на них. Тепер недалекий екс-нардеп гадає, що з ними робити.

«Хлопці з фронту привезли трофей. Подарунок. Дякую, звичайно. Але що тепер з цим робити?» – бідкається недалекий задник.

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Нагадаємо, Царьов – екс-регіонал, депутат Верховної Ради IV-VII скликань. Під час Революції Гідності він погрожував «зачисткою Майдану за годину».

У 2014 році екснардеп втік до РФ, а потім «з’явився» в анексованому Криму. Царьов відкрито підтримує російських окупантів і перебуває в розшуку в Україні, СБУ не раз викликала його на допит.

У 2016 році ГПУ направила до суду справу проти Царьова, його оголосили в міжнародний розшук.

У вересні 2022 року стало відомо, що СБУ повідомила про підозру Олегу Царьову та ще двом колаборантам, які намагалися «дійти до Києва» з військами РФ.

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Нагадаємо, раніше Царьов влаштував істерику з приводу котла, який влаштували ЗСУ російським окупантам у Лимані. Крім того, зрадник Царьов завив, якщо Україна звільнить всі території, Росія може розпастися.

Раніше СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Ексрегіоналу і колишньому псевдоспікеру «парламенту Новоросії» загрожує довічне позбавлення волі.