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Зрадник Царьов похвалився вкраденим подарунком з тризубом (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зрадник Царьов похвалився вкраденим подарунком з тризубом (фото)
Зрадник не втомлюється коментувати хід "спецоперації" Україні
Фото ТАСС

Колаборант не соромиться хвалитися украденим

Колишній нардеп-утікач з «Партії регіонів» і просто зрадник України Олег Царьов у своєму Телеграм-каналі похвалився «подарунком» від російських окупантів, нібито привезеним з фронту.

Він опублікував знімок вкрадених в Україні столового приладдя. Це – дві виделки з вигравіруваними тризубами на них. Тепер недалекий екс-нардеп гадає, що з ними робити.

Зрадник Царьов похвалився вкраденим подарунком з тризубом (фото) фото 1

«Хлопці з фронту привезли трофей. Подарунок. Дякую, звичайно. Але що тепер з цим робити?» – бідкається недалекий задник.

Нагадаємо, Царьов – екс-регіонал, депутат Верховної Ради IV-VII скликань. Під час Революції Гідності він погрожував «зачисткою Майдану за годину».

У 2014 році екснардеп втік до РФ, а потім «з’явився» в анексованому Криму. Царьов відкрито підтримує російських окупантів і перебуває в розшуку в Україні, СБУ не раз викликала його на допит.

У 2016 році ГПУ направила до суду справу проти Царьова, його оголосили в міжнародний розшук.

У вересні 2022 року стало відомо, що СБУ повідомила про підозру Олегу Царьову та ще двом колаборантам, які намагалися «дійти до Києва» з військами РФ.

Нагадаємо, раніше Царьов влаштував істерику з приводу котла, який влаштували ЗСУ російським окупантам у Лимані. Крім того,  зрадник Царьов завив, якщо Україна звільнить всі території, Росія може розпастися.

Раніше СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Ексрегіоналу і колишньому псевдоспікеру «парламенту Новоросії» загрожує довічне позбавлення волі. 

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Теги: війна зрада Олег Царьов колабораціонізм росія

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