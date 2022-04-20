У Маріуполі рашисти вбили жінку, яка пережила Голокост

91-річна мешканка Маріуполя пережила Голокост, але померла під час російсько-української війни

Мешканці Маріуполя померла у підвалі під час обстрілів

У блокадному Маріуполі померла 91-річна Ванда Об‘єдкова, яка дитиною пережила окупацію міста нацистами під час Другої світової війни. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив музей Аушвіц-Біркенау.

«У віці 10 років Ванда Семенівна Об’єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі – у тому самому місті, ховаючись від російських військ», – йдеться у повідомленні.

Ванда Об’єдкова народилася у Маріуполі 8 грудня 1930 року. У десятирічному віці дівчинка пережила окупацію міста нацистами.

Окупанти забрали матір Ванди, а сама дівчинка сховалася у підвалі та врятувалася того разу від арешту.

Коли на початку березня 2022 року почалися обстріли та бомбардування Маріуполя вже російськими військами, Ванда перебралася до підвалу сусіднього магазину. Літня жінка мала проблеми зі здоров'ям та майже не вставала з ліжка.

Дочка жінки розповіла журналістам, що мама постійно говорила, що не пам’ятає нічого подібного під час Другої світової війни.

Ванда Об‘єдкова померла 4 квітня. Її поховали у громадському парку, розташованому менш ніж за кілометр від Азовського моря, під час безперервного обстрілу.

Нагадаємо, раніше під Маріуполем рашисти закатували українського письменника.

Окупанти схопили Євгена Баля, кинули «на підвал», де жорстоко побили.



