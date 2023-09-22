Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)
фото: телеграм-канал Кримській вітер

Окупанти заявляють, що збили декілька ракет

Після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначають пропагандистські джерела, з посиланням на окупаційну владу, Протиповітряна оборона РФ збила ракету в районі Бахчисараю.

 

За їхніми словами, після падіння уламків спалахнула трава. «Усього над містом випустили кілька крилатих ракет. Більшість із них збита ППО, одна потрапила до штабу Чорноморського флоту. Від уламків іншого снаряду спалахнула трава в передмісті Бахчисараю», – пише телеграм-канал Mash.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.

Теги: пожежа окупанти Крим вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня
Україна вразила штаб окупаційного флоту. Що відбувається у Севастополі (оновлено)
Сьогодні, 14:15
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
18 вересня, 05:51
У середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 «Шахедів» на день
Як пенсія пів мільйона росіян: ЗСУ назвали вартість «Шахедів», які РФ запустила по Україні
13 вересня, 13:07
Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian
Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian
6 вересня, 17:35
Російські війська зіткнулися з проблемами з транспортними маршрутами після пошкоджень мостів
«Південь» назвав головні логістичні шляхи окупантів з Криму
4 вересня, 18:46
Росіяни обстріляли автомобіль енергетиків на Сумщині, виникла пожежа (фото)
Росіяни обстріляли автомобіль енергетиків на Сумщині, виникла пожежа (фото)
2 вересня, 16:45
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
Понад 30 бойових зіткнень за добу: результати пекельних боїв
1 вересня, 19:19
На Московському вертолітному заводі імені Михайла Міля займаються модифікацією гелікоптерів «Мі»
Атака дрона на Москву: вибух прогримів неподалік гелікоптерного заводу
28 серпня, 07:24
Брянщину нібито знову атакували українські безпілотники
Окупанти заявили про атаку дронів на Брянщину
28 серпня, 04:58

Події в Україні

Ураження Чорноморського флоту. Окупанти заявили про перші втрати
Ураження Чорноморського флоту. Окупанти заявили про перші втрати
Обстріл штабу Чорноморського флоту РФ: як осоромився гауляйтер Аксьонов
Обстріл штабу Чорноморського флоту РФ: як осоромився гауляйтер Аксьонов
Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)
Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)
Вибухи у Севастополі: Повітряні сили відреагували
Вибухи у Севастополі: Повітряні сили відреагували
Україна вразила штаб окупаційного флоту. Що відбувається у Севастополі (оновлено)
Україна вразила штаб окупаційного флоту. Що відбувається у Севастополі (оновлено)
Піарив Аксьонова і Сальдо: гендиректору окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
Піарив Аксьонова і Сальдо: гендиректору окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні
25K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
15K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
8738
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5101
В окупованому Севастополі лунають потужні вибухи
5008
Народна артистка України вирішила втрутитись у конфлікт Вірменії та Азербайджану (відео)

Новини

На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Вчора, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту