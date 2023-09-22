Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)

Окупанти заявляють, що збили декілька ракет

Після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначають пропагандистські джерела, з посиланням на окупаційну владу, Протиповітряна оборона РФ збила ракету в районі Бахчисараю.

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За їхніми словами, після падіння уламків спалахнула трава. «Усього над містом випустили кілька крилатих ракет. Більшість із них збита ППО, одна потрапила до штабу Чорноморського флоту. Від уламків іншого снаряду спалахнула трава в передмісті Бахчисараю», – пише телеграм-канал Mash.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.