Вибухи на Вінниччині та атака дронів на Хмельниччину: яка ситуація в регіонах

За добу рашисти здійнили 118 обстрілів Запоріжжя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Сьогодні зранку в області було чутно вибух. Працювали сили ППО. Інформація уточнюється.

Вінниччина

Сьогодні під ранок в області було чутно вибухи. Працювала ППО. Дані уточнюються.

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Чернігівщина

За добу – п'ять обстрілів (24 вибухи). Ворог із мінометів, артилерії та АГС стріляв по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли Зноб-Новгородської громади. Зафіксовано шість вибухів з міномету. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 151 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.

Дніпропетровщина

Вночі від атак потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури. Також, через обстріли, зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум'я. Цілив ворог і по Марганецькій громаді. На щастя, людей не зачепило. Вчора вдень ворог двічі атакував Дніпропетровщину. Спершу бив по Межівській громаді Синельниківського району. Потім – по Марганецькій, що на Нікопольщині. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Запорізька область

За добу – 118 обстрілів по 31 населеному пункту. Ворог здійснив дев'ять РСЗВ-обстрілів Новоіванівці, Успенівці, Новодарівці, Чарівного, Левадного, Роботиного, Малих Щербаків та Лук'янівського, шість авіаударів по Оріхову, а також дев'ять БПЛА-атак по Трудовому, Малим Щербакам, П'ятихатках та Малинівці.

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94 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Ольгівського, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Степового, Плавнів, Павлівки, Лобкового й Кам'янського. Внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення отримав 34-річний чоловік, його госпіталізовано. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

По області від авіаударів зазнали селища Стрілеча Харківського району, Плетенівка Чугуївського району, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району. Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове Куп’янського району. А також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка, Бударки Чугуївського району.

Ворог продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника проводять активні підривні заходи у прикордонних районах з метою запобігання розгортання українських військ на напрямках, які противник збільшує щільність мінних полів вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено п'ять приватних будинків. Без постраждалих.

У с. Подоли, Куп‘янського району стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Луганщина

Вчора росіяни зранку і по обіді відкрили вогонь по Невському. Повністю зруйновано один будинок, ще два мають пошкодження різного ступеня. Авіаційні удари витримали Надія і Новоєгорівка. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 147 обстрілів (539 снарядів).

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Донеччина

По населених пунктах області росіяни відкривали вогонь 21 раз: РСЗВ «Смерч», «Град», артилерія. Під вогнем – 13 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Красногорівка, смт Курдюмівка, смт Неліпівка, с.Іванопілля, с.Шахтарське, с.Карлівка, с.Дружба, с.Новодмитрівка, с.Неліпівка, с. Предтечине. Пошкоджено 33 об’єкти: 27 приватних житлових будинків, три – ЛЕП, дім молитви, господарча споруда, приміщення ДП «Укрветсанзавод». За добу по області – одну людину поранено.

Миколаївщина

Сьогодні зранку з реактивних систем залпового вогню окупанти з Кінбурнської коси завдали удару по відкритій території Радсадівської територіальної громади. Без руйнувань та постраждалих. Вчора вдень ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 91 обстріл (349 снарядів), з них по м. Херсон – шість обстрілів (20 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводу в Херсоні. Загинула одна дитина, шість людей дістали поранення, одна з них – дитина.