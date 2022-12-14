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ЗСУ «демілітаризували» вже 96 тис. окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ «демілітаризували» вже 96 тис. окупантів – Генштаб
Росія втратила в Україні вже 2970 танків
фото ілюстративне

Українські воїни за добу знищили 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 740 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 96 000 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 96000 (+740) осіб ліквідовано;
  • танків – 2970 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 5937 (+7) од;
  • артилерійських систем – 1931 (+0) од;
  • РСЗВ – 404 (+0) од;
  • засоби ППО – 211 (+0) од;
  • літаків – 281 (+0) од;
  • гелікоптерів – 264 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0);
  • крилаті ракети – 592 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од;
  • спеціальна техніка – 171 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати окупантів станом на ранок 14 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 14 грудня
Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: ЗСУ Україна окупанти росія війна

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