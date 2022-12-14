ЗСУ «демілітаризували» вже 96 тис. окупантів – Генштаб

Українські воїни за добу знищили 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 740 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 96 000 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно склали:

особового складу – близько 96000 (+740) осіб ліквідовано;

танків – 2970 (+4) од;

бойових броньованих машин – 5937 (+7) од;

артилерійських систем – 1931 (+0) од;

РСЗВ – 404 (+0) од;

засоби ППО – 211 (+0) од;

літаків – 281 (+0) од;

гелікоптерів – 264 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0);

крилаті ракети – 592 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од;

спеціальна техніка – 171 (+1).

Дані уточнюються.

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Втрати окупантів станом на ранок 14 грудня Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.