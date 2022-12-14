ЗСУ повідомили, звідки іранські дрони летять на Київ

Бойова робота ППО триває

14 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131». Ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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«Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів. Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних сил Збройних сил України уже знищено десять «шахідів» противника!» – йдеться в повідомленні.

Бойова робота ще триває.

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Нагадаємо, у Київській області та столиці о 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».

Уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі.

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Станом на 08:00 загальна кількість збитих над Києвом дронів зросла до 11-ти.

В селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок ранкової атаки дронами постраждав приватний будинок.