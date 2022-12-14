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ЗСУ повідомили, звідки іранські дрони летять на Київ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, звідки іранські дрони летять на Київ
Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе
фото ілюстративне

Бойова робота ППО триває

14 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131». Ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів. Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних сил Збройних сил України уже знищено десять «шахідів» противника!» – йдеться в повідомленні.

Бойова робота ще триває.

Нагадаємо, у Київській області та столиці о 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».

Уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі.

Станом на 08:00 загальна кількість збитих над Києвом дронів зросла до 11-ти.

В селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок ранкової атаки дронами постраждав приватний будинок.

Теги: росія безпілотник окупанти війна Київ

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