ЗСУ вдарили по трьох важливих об'єктах росіян у Мелітополі – Федоров

Одне з влучань викликало справжню паніку в загарбників і колаборантів

Протягом 10-11 грудня українські військові завдали ударів по трьох важливих об'єктах російських загарбників у тимчасово захопленому Мелітополі та поруч із ним: серед військових РФ – десятки вбитих і щонайменше 200 поранених, загарбники панікують. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров на брифінгу.

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«Що стосується Мелітополя і Мелітопольського району, то найпекельнішими для рашистів були саме вихідні. Перш за все, було знищено їхній блокпост, який знаходився у населеному пункті Богданівка за 20 км від Мелітополя. Він є знаковим, бо там розташований логістичний вузол рашистів, де вони ведуть перекидання своєї військової техніки залізницею», – поінформував Федоров.

По-друге, зазначив він, було знищено радіолокаційну станцію, за допомогою якої росіяни здійснювали як заходи протиповітряної оборони, так і аеронавігацію.

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І третій об'єкт – готельно-ресторанний комплекс на околиці Мелітополя, де, за словами мера, постійно проживав підрозділ ФСБ РФ який відповідав за аналітику та ведення баз даних ФСБ. Окрім того, на території комплексу жили і відпочивали військові з осетинського підрозділу.

«На цих трьох об'єктах у рашистів десятки безповоротних втрат, а ще близько 200 рашистів поїхали до шпиталів», – наголосив Федоров.

Він додав, що останнє влучання викликало справжню паніку в загарбників і колаборантів. Вони вважали саме цю частину міста, де, крім готельного комплексу, розташовані кілька заводів, відділення поліції тощо, повністю захищеною. Тепер вони намагаються передислокуватися і замаскуватися, але, підкреслив Федоров, про всі переміщення стає відомо ЗСУ від місцевих українських патріотів.

Утім, визнав міський голова, налякані успішною роботою української армії загарбники посилюють тиск на місцевих мешканців. З учорашнього дня вони проводять обшуки вже не тільки в будинках і квартирах, а й на ринку. З минулого тижня пропагандистське телебачення знімає фейкові сюжети про виявлення «партизанів» і «дезертирів». На камеру в помешканнях мелітопольців начебто знаходять «листівки Правого сектору», посвідчення бійців ЗСУ тощо.

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За словами Федорова, з окупованих територій області ускладнено евакуацію: зовсім не випускають чоловіків призовного віку, за тиждень вдалося виїхати лише 400 людям. Крім того, в рамках мобілізаційних заходів окупанти розсилають мелітопольцям смс з вимогою прибути до «військкоматів».

Нагадаємо, раніше «Главком» звернувся до Міноборони з запитом розшифрувати загальнодоступну цифру втрат окупантів. Станом на 24 листопада 2022 року українські військові ліквідували 85 720 окупантів з початку війни. Трохи більше 257 тис. зазнали поранень. Таким чином 38,2% Збройних сил Росії виведено з ладу.