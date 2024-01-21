ЗСУ почали застосовувати нову стратегію у війні з Росією: німецький експерт назвав три головні пункти
Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури
Після того, як контрнаступ, який покладалися великі надії, приніс мінімальні територіальні здобутки, а західна допомога дедалі зменшується, ЗСУ почали використовувати нову тактику у війні з Росією. Про це пише військовий аналітик Bild Юліан Репке.
«Україна після майже двох років війни виявилася притиснутою до стінки. Зобов'язання щодо надання допомоги із боку Заходу скоротилися майже на 90% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Наразі підтримки з боку США, головного спонсора України, немає взагалі», – зауважив експерт.
Експерт проаналізував, як ЗСУ доводиться змінювати свою тактику:
- Українські військові за кілька місяців успішно переобладнали закордонні артилерійські снаряди у власні безпілотники-камікадзе.
- За межами фронту Київ знайшов тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій – партизанські атаки українського спецназу.
- Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує військово-промисловий комплекс.
Раніше Буданов відповів, чого очікує на фронті у 2024 році. Зокрема, успіх України буде більшим, аніж досягнення ворогів.
Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії у районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли.
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