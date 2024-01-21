Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Майор Нацгвардії назвав головну умову для початку контрнаступу на Крим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Майор Нацгвардії назвав головну умову для початку контрнаступу на Крим
На лівобережжі Дніпра ЗСУ готують плацдарм, щоб рушити на Крим
фото з відкритих джерел

Офіцер пояснив, який плацдарм потрібен нашим воїнам на лівобережжі для подальших наступальних дій

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман вважає, що коли плацдарм на лівобережжі Дніпра буде створений, і туди переправлять додаткові сили, українська армія буде рухатися на північний захід Криму.

«Нам потрібно зробити плацдарм, який буде вздовж Дніпра щонайменше 20 кілометрів, і 20 кілометрів вглиб від берегової ліній», – сказав він в ефірі телемарафону. Експерт пояснив, що на такий плацдарм тоді можна перекидати важку техніку, додаткові сили.

«Зараз іде підготовка для створення плацдарму. Далі, коли він буде створений, коли ми туди переправимо додаткові сили, я впевнений, що ми будемо рухатись на північний захід Кримського півострова», – говорить Гетьман.

За словами майора, наша ціль – це Армянськ і Скадовськ, а «далі подивимось». Експерт вважає, що для того, аби перешкоджати українським військам, росіяни можуть ослабити ділянку фронту на Запорізькому та Токмацькому напрямках і перекинути свої сили на Херсонщину.

Раніше Буданов відповів, чого очікує на фронті у 2024 році. Зокрема, успіх України буде більшим, аніж досягнення ворогів.

Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли

Теги: армія росіяни Крим війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Севастополі оголошувалася повітряна тривога і лунали вибухи
У Севастополі прогриміли потужні вибухи, перекрито Кримський міст
Вчора, 13:07
Одним із пріоритетів ГУР стане руйнування логістики окупаційної армії РФ на тимчасово окупованому півострові
Керівник української розвідки анонсував нові удари по росіянах у Криму
19 сiчня, 19:57
Блекаут у Криму, ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича. Головне за 18 січня
Блекаут у Криму, ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича. Головне за 18 січня
18 сiчня, 21:00

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (фото)
8228
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7152
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua