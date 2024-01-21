Майор Нацгвардії назвав головну умову для початку контрнаступу на Крим

На лівобережжі Дніпра ЗСУ готують плацдарм, щоб рушити на Крим

Офіцер пояснив, який плацдарм потрібен нашим воїнам на лівобережжі для подальших наступальних дій

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман вважає, що коли плацдарм на лівобережжі Дніпра буде створений, і туди переправлять додаткові сили, українська армія буде рухатися на північний захід Криму.

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«Нам потрібно зробити плацдарм, який буде вздовж Дніпра щонайменше 20 кілометрів, і 20 кілометрів вглиб від берегової ліній», – сказав він в ефірі телемарафону. Експерт пояснив, що на такий плацдарм тоді можна перекидати важку техніку, додаткові сили.

«Зараз іде підготовка для створення плацдарму. Далі, коли він буде створений, коли ми туди переправимо додаткові сили, я впевнений, що ми будемо рухатись на північний захід Кримського півострова», – говорить Гетьман.

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За словами майора, наша ціль – це Армянськ і Скадовськ, а «далі подивимось». Експерт вважає, що для того, аби перешкоджати українським військам, росіяни можуть ослабити ділянку фронту на Запорізькому та Токмацькому напрямках і перекинути свої сили на Херсонщину.

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