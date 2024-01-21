Буданов відповів, чого очікує на фронті у 2024 році

Кирило Буданов поділився очікуваннями від 2024 року

Глава ГУР: «Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній»

У 2024 році успіх України буде більшим, аніж досягнення ворогів. Такий прогноз озвучив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Time.

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Відповідачи на запитання журналістів, Буданов відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік.

«Ні. Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній», – стримано зазначив головний розвідник України.

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Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли.

До слова, війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.

Раніше повідомлялося, що уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.