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ЗСУ пояснили, навіщо росіяни пригнали до Севастополя десантний корабель

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, навіщо росіяни пригнали до Севастополя десантний корабель
Після прибуття в гавань, загарбники намагалися замаскувати корабель
фото: рух «Атеш»

Після отриманих минулого сезону пошкоджень судно перебуває у ремонті

Росіяни пригнали до Севастополя великий десантний корабель «Оленегорський горняк», очевидно для ремонту. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Коментуючи учорашню інформацію від партизанського руху «Атеш» щодо корабля, Плетенчук повідомив, що після пошкоджень судно перебуває у ремонті.

«Корабель перебуває зараз у Севастопольській бухті, це ми можемо підтвердити. А щодо його можливої участі у заходах оборони акваторії або інших учбово-бойових заходах, то це він зможе робити навряд. Тому що це дуже відомий нам всім великий десантний корабель 755 проєкту «Оленегорський горняк». Який, звісно, зараз трошки не б/г (небоєготовий, – «Главком»), як у нас кажуть у Збройних силах. Тому що він після отриманих минулого сезону пошкоджень перебуває у ремонті. І, скоріш за все, саме з цією метою, з Новоросійську його туди притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто», – зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що це вже перевірена інформація, це той самий корабель. «Замаскувати такий великий корабель як проєкту 755 неможливо» – підкреслив речник. За словами Плетенчука, станом на зараз цей ВДК має пройти відповідні ремонтні заходи, після цього будуть ще деякі процедури згідно з протоколом.

Нагадаємо, за повідомленням партизанського руху «Атеш», 24 січня до тимчасово окупованого Севастополя у Криму прибув великий десантний корабель. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло. 

Теги: корабель Крим

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