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Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
фото з відкритих джерел

У Чорному морі три ворожих ракетоносії

Російські окупанти провели ротацію ракетоносіїв в Чорному морі – замість одного з фрегатів виведено підводний човен. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«Отже, та бойовому чергуванні наразі перебуває два надводних та один підводний ракетоносії. Сумарна кількість «Калібрів» – до 20», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим, зокрема зараз під час атаки стратегічною авіацією.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

Теги: ракета Чорне море корабель окупанти війна

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