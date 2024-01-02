Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
У Чорному морі три ворожих ракетоносії
Російські окупанти провели ротацію ракетоносіїв в Чорному морі – замість одного з фрегатів виведено підводний човен. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
«Отже, та бойовому чергуванні наразі перебуває два надводних та один підводний ракетоносії. Сумарна кількість «Калібрів» – до 20», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим, зокрема зараз під час атаки стратегічною авіацією.
Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.
У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.
Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.
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