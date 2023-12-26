Уламки знищеного корабля розлетілися по Феодосії (відео)
У ніч проти 26 грудня ЗСУ успішно знищили корабель у Феодосії
Уламки корабля «Новочеркаськ», який вночі успішно знищили Збройні сили України, знаходять на вулиці в Феодосії. Відповідне відео опублікували пропагандисти.
РосЗМІ заявляють, що корабель «отримав пошкодження». Фото цих пошкоджень «Главком» публікував тут.
Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.
Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
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