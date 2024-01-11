Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат «Гетьман Сагайдачний»

В положенні «Про корабельну службу» зазначено, що корабель не повинен дістатися ворогу

На момент повномасштабного вторгнення на судні проводилися ремонтно-модернізаційні роботи

Командир фрегата «Гетьман Сагайдачний» ухвалив рішення затопити судно через те, воно не могло брати участь у відбиття агресії РФ і не повинно було дістатися ворогу. Про це розповів командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа у інтерв’ю «УП».

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Віцеадмірал заявив, що в перші дні війни жоден військовий корабель України не постраждав після масованих ударів противника, оскільки всі вони були розосереджені. Він додав, що єдиною чутливою втратою був фрегат «Гетьман Сагайдачний» – на момент початку повномасштабної війни там почалися ремонтно-модернізаційні роботи.

«На ньому не було взагалі енергетики, всі дизельгенератори підлягали повній заміні, ішов ремонт турбін, все озброєння так само було не в ладу. Як військовий корабель, який міг би брати участь у відбитті агресії, він на той момент не був спроможний взагалі», – розповів командувач ВМС.

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За словами Неїжпапи, командир корабля прийняв правильне рішення – затопити судно, оскільки це прописано в положенні «Про корабельну службу»: корабель не повинен дістатися ворогу.

«У ВМС було створено певне угруповання за наказом Головнокомандувача Збройних сил. Це угруповання було розосереджено, частина кораблів була в морі, частина знаходилася в інших пунктах базування, нештатних, як кажуть: на цивільних причалах або інших об'єктах», – розповів віцеадмірал.

Олексій Неїжпапа підкреслив, що на початку повномасштабної війни більшість кораблів знаходилася в морі.

Нагадаємо, для України «будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії» є законною ціллю. «Де би він не був у будь-якому місці світового океану», – підкреслив віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України вдалося знищити понад десять кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль України – досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.