Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)

Після прибуття в гавань, корабель накрили маскуванням

До тимчасово окупованого Севастополя у Криму прибув великий десантний корабель. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Через великий час розвідки та очікувань, змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775 в Графську пристань міста Севастополь», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в «Атеш», після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням.

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«Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Усю оперативну інформацію ми вже давно передали СОУ», – додали партизани.

Раніше партизани показали систему оборони росіян у Криму.