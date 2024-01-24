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Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)
фото: партизанський рух «Атеш»

Після прибуття в гавань, корабель накрили маскуванням

До тимчасово окупованого Севастополя у Криму прибув великий десантний корабель. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото) фото 1

«Через великий час розвідки та очікувань, змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775 в Графську пристань міста Севастополь», – йдеться в повідомленні.

Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото) фото 2

Як уточнили в «Атеш», після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням.

Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото) фото 3

«Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Усю оперативну інформацію ми вже давно передали СОУ», – додали партизани.

Раніше партизани показали систему оборони росіян у Криму.

Теги: Крим корабель

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