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Знищення корабля РФ у Феодосії: окупанти шукають винних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищення корабля РФ у Феодосії: окупанти шукають винних
У порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
фото: з відкритих джерел

За інформацією партизанів, відучора по всій Феодосії спостерігаються облави на місцевих жителів

Розлючений російський диктатор відправив велику групу оперативників до Феодосії для пошуку винних у знищенні десантного корабля «Новочеркаськ». Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Telegram.

Агенти військового руху українців та кримських татар у силових структурах повідомили про те, що до Феодосії сьогодні, 27 грудня, вночі направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також туди планує прибути начальство різних структур з Москви.

При цьому, за інформацією партизанів, відучора по всьому місту спостерігаються облави на місцевих жителів. У них проводять перевірку телефонів та обшуки у будинках. Окупанти таким чином намагаються знайти навідників.

«Путін у повній люті через знищення БДК «Новочеркаськ». Виданий наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються їх», – йдеться у повідомленні.

Партизани уточнюють, що росіяни мають проблеми з виявленням ракет західного виробництва. Командири, які відповідають за протиповітряну оборону, приховують цю інформацію та кажуть, що проблем немає. Як зазначається, слідство торкнеться кожного військового, який може бути причетним до провальної оборони від ракет. Їх, ймовірно, звинуватять у саботажі.

Нагадаємо, українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян «Новочеркаськ» у Феодосії.

Також командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

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Теги: Крим окупанти війна путін корабель росіяни

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