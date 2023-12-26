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Атака на російський корабель «Новочеркаськ»: що відомо станом на зараз

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на російський корабель «Новочеркаськ»: що відомо станом на зараз
фото з відкритих джерел

«Новочеркаськ» – великий десантний корабель проєкту 775 класу Ropucha, що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ

У ніч проти 26 грудня українські Сили оборони знищили в порту окупованої Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

«Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», – заявив Олещук.

«Подейкують «шахеди» перевозив», – додали Повітряні сили ЗСУ.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено. За його словами, детонація нібито припинилася а пожежа локалізована.

Новочеркаськ» – великий десантний корабель проєкту 775 класу Ropucha, що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель «Новочеркаськ» призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Судно здатне транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

За підсумками 2014 року був визнаний найкращим кораблем 2 рангу Чорноморського флоту. У 2015 році брав участь у параді на День ВМФ РФ у тимчасово окупованому українському Севастополі. Корабель збудований в Польщі. Спущений на воду в 1987 році.

«Новочеркаськ» був пошкоджений ударом Сил оборони в порту Бердянська у березні 2022. Тоді разом із ним пошкоджень зазнали також ВДК «Орськ» і «Цезар Куніков».

Тоді у пресслужбі військово-морських сил ЗСУ повідомили про знищення у тимчасово окупованому Бердянському морському порту великого десантного корабля РФ. Спочатку повідомлялося про затоплення корабля «Орськ», згодом стало відомо, що ним виявився ВДК «Саратов».

Окрім «Саратова», пошкодження дістали кораблі «Цезарь Куніков» та «Новочеркаськ». За даними Міноборони, на «Новочеркаську» – троє загиблих та троє поранених.

Станом на вересень 2023 у ВМС України повідомляли, що за час повномасштабної війни захисники знищили близько п'яти ВДК ворога. Першим Сили оборони знищили російський ВДК «Саратов» – у день, коли «Новочеркаськ» і ще чотири судна були пошкоджені в Бердянську.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Теги: росіяни Крим Москва корабель пожежа

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