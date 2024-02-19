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ЗСУ показали, як зірвали наступ окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як зірвали наступ окупантів на Запорізькому напрямку (відео)
Особовий склад РФ знищений ударами українських сил
фото скріншот відео

Уночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм позицій ЗСУ

Російські війська в ніч проти 19 лютого зробили спробу наступу на Запорізькому напрямку. ЗСУ відбили штурм, знищивши техніку та особовий склад ворога. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Запорізький напрямок. Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій.

«Всі дії ворога – невдалі. Техніка знищена. Особовий склад – добитий», – констатують у Сухопутних військах.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

Теги: окупанти населення ворог наступ штурм росіяни

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