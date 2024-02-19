ЗСУ показали, як зірвали наступ окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Уночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм позицій ЗСУ

Російські війська в ніч проти 19 лютого зробили спробу наступу на Запорізькому напрямку. ЗСУ відбили штурм, знищивши техніку та особовий склад ворога. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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«Запорізький напрямок. Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена», – йдеться в повідомленні.

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За даними військових, вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій.

«Всі дії ворога – невдалі. Техніка знищена. Особовий склад – добитий», – констатують у Сухопутних військах.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.