Росіяни обстріляли Харківщину: зруйновано будинок, є поранені

У двох приватних будинках після удару виникла пожежа

Росіяни пізно ввечері 24 січня вдарили по селищу Рогань Харківського району, унаслідок чого четверо людей постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти вдарили по Рогані Харківського району. Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх – легкий.

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Нагадаємо, у Харкові 25 січня оголошено днем жалоби за жертвами ракетних обстрілів 23 січня. Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни.

Як повідомлялося, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Увечері 23 січня у Харкові пролунали вибухи. Місто втретє за день опинилося під ракетним обстрілом росіян. Було пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, наукову установу. Окупанти вдарили по місту ракетами С-300 з території Білгородської області.