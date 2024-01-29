Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч

Жоден із кандидатів на виборах у Фінляндії не отримав переважної більшості голосів

У Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів. ЄС підірве економіку Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні. Республіканці у Сенаті можуть підтримати угоду про кордон, попри тиск з боку колишнього президента Дональда Трампа. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Вибори у Фінляндії

У Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Жоден із кандидатів не отримав переважної більшості голосів, тому відбудеться другий тур голосування.

За результатами підрахунку, лідирують колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб, який набирає 27,2% та ексочільник МЗС Пекка Хаавісто – 25,8%. Саме вони стануть учасниками другого туру, що відбудеться 11 лютого.

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Остаточні результати першого туру виборів офіційно опублікують до 30 січня.

Обидва кандидати підтримують Україну, заперечують можливість поступитися територіями в обмін на мир з Росією та обіцяють підтримувати рух нашої країни до ЄС.

ЄС може підірвати економіку Угорщини

Європейський союз підірве економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня. Про це пише The Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС, що потрапив у її розпорядження.

За даними видання, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на допомогу Україні, то керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта з наміром «залякати ринки».

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Брюссель може обвалити курс угорського форинту та знизити інвестиційну привабливість Угорщини, щоб нашкодити робочим місцям та зростанню економіки країни.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив у коментарі The Financial Times, що не знає про подібні погрози, додавши, що його країна «не піддається тиску».

Генерал розповів, як окупанти копіюють ЗСУ

Російська армія не стоїть на місці та вчиться. Водночас штурмові дії росіян змінюються і практично копіюють те, що роблять українські військовослужбовці на фронті. Про це сказав командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Недооцінювати ворога, я вважаю, було б неправильно. Будь-який ворог має бути оцінений відповідно», – сказав Ніколюк.

За його словами, будь-яка напрацьована методичка окупантів, завдяки українським розвідникам, з'являється у Командування Сухопутних військ. Виявилося, що оновлені методички росіян практично копіюють ЗСУ.

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«Наприклад, нами були внесені зміни у штурмові дії, вони себе добре показали. Минуло десь три місяці, дивлюся, вже їхня методичка практично копіює те, що ми робили», – сказав командувач.

Генсек НАТО зробив заяву про членство України в Альянсі

Для НАТО і США «гарною справою» буде підтримати Україну, а також запросити її стати повноцінним членом Альянсу. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях вступу чи не вступу в Альянс, а блок створювали для того, аби запобігти війні.

«Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», – заявив Столтенберг.

За його словами, дуже важливо, щоб Путін не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів, адже сьогодні це Україна, а завтра це, наприклад, може бути Тайвань.

«Тому це гарна справа для нас і США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу», – сказав генсек НАТО.

Чи підтримають республіканці угоду, що розблокує допомогу Україні: відповідь Сенату

Республіканці у Сенаті можуть підтримати угоду про кордон, попри тиск з боку колишнього президента Дональда Трампа. Про це сказав сенатор від Демократичної партії США Кріс Мерфі.

«Я сподіваюсь, що у нас все ще буде достатньо республіканців у Сенаті, які хочуть вирішити проблему на кордоні, а не просто дотримуватися вказівок Дональда Трампа. Ми побачимо протягом наступних 24-48 годин, чи це правда», – заявив Мерфі.

За його словами, двопартійна угода вже готова. Наразі залишилося доопрацювати її текст. Сенатор також припустив, що деякі республіканці хочуть зберегти кордон «хаотичним» з політичних цілей, але все ж таки висловив упевненість у досягненні угоди найближчими днями.

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Іран вперше запустив в космос три супутники

Іран заявив про успішний запуск у космос одночасно трьох супутників за допомогою ракети. Державне телебачення Ірану назвало запущені супутники Mahda, Kayhan-2 і Hatef-1. Mahda – дослідницький супутник, тоді як Kayhan і Hatef – наносупутники, зосереджені на глобальному позиціонуванні та зв’язку відповідно.

Міністр інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Іса Зарепур заявив, що Mahda вже надіслав сигнали на Землю. Перед цим в Ірану були вже пʼять невдалих запусків супутників.

Західні країни стурбовані ядерною програмою Ірану, яка швидко набирає обертів. Раніше Сполучені Штати заявили, що запуски супутників Іраном суперечать резолюції Ради Безпеки ООН, і закликали Тегеран не вживати жодних заходів із застосуванням балістичних ракет, здатних доставляти ядерну зброю.