Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування

Переважна більшість населення продовжує підтримувати дії російської армії в Україні

Майже дві третини росіян згодні з тим, що Росія платить надто високу ціну за участь у війні, однак помилкою початок війни в Україні вважають менше чверті громадян РФ. Про це свідчать результати опитування незалежної російської дослідницької організації «Левада-Центр».

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66% росіян погодилися, що Росія платить надто високу ціну за участь у війні. Серед тих, кому подобається стан справ у країні (вважає, що Росія рухається у правильному напрямку), так думають 63% респондентів, а серед тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, – 75%.

Однак майже стільки ж росіян, скільки вважають ціну війни високою для країни, не вважають початок війни помилкою. «Точно не згодні» з цим 36% населення і «найімовірніше не згодні» – 28%, тобто загалом – 64%. Помилкою початок війни вважають менше чверті росіян (22%), ще 14% не змогли відповісти.

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Водночас переважна більшість населення (77%) продовжує підтримувати дії російської армії в Україні й чекає, що війна закінчиться перемогою Росії. 14% опитаних вважають, що ніхто не зможе перемогти, а 9% не змогли відповісти.

До того ж, моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні більшість опитаних росіян не відчуває. 62% вважають, що вони безумовно не несуть відповідальність, 21% вважає, що несуть її певною мірою, а 9% не змогли відповісти.

Зазначимо, опитування проводилося 14-20 грудня 2023 року та 25-31 січня 2024 року. У ньому взяли участь 1606 та 1621 респондентів. Дослідження проводилося вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95), як стверджують дослідники, не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, зусилля російської держпропаганди, яка дуже ретельно працює над тим, аби і надалі промивати громадянам Росії мізки і змушувати вірити у культ армії, війни та особистості диктатора, виявилися марними. Менше 10% росіян відчувають гордість за Володимира Путіна, російські збройні сили та їхні дії на українському фронті.