Найбільш часто вкорочують собі віку у Японії чоловіки, яким виповнилось 50 років

Загальна кількість самогубств у 2023 роців Японії сягла 21,8 тис. осіб

У Японії другий рік поспіль фіксується зростання кількості суїцидів серед чоловіків переважно віком від 30 до 60 років. Про це з посиланням на офіційний звіт японського Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), пише Japan Times.

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За даними відомства, основною причиною цього є економічні проблеми, включаючи зростання цін. За інформацією МОЗ, у 2023 році в Японії померли майже 15 тис. чоловіків. Це на 108 більше, ніж 2022 року. На них припадає 70% зареєстрованих самогубств. Таким чином, як зазначає Japan Times, рівень самогубств, або кількість самогубств на 100 тис. населення, склав 17,5, що є рекордом для країни.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, які базуються на статистиці Національного агентства поліції, кількість самогубств чоловіків склала 14,8 тис., збільшившись на 108, а самогубств жінок – 6,9 тис., зменшившись на 171, порівняно із показниками.

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Люди у віці 50 років становлять найбільшу групу самогубців – 4186. Другою за величиною групою були люди у віці до 40 років – 3624. Кількість самогубств серед студентів зменшилася за останній рік на 53 – до 1010. Учнів початкових, молодших і старших шкіл було 507, що менше на сім чоловік ніж минулоріч.

Серед представників сильної статі, що наклали на себе руки, понад 9,4 тис. входять до групи у віці від 30 до 60 років – це на 3,3% більше, ніж у 2022 році. Серед них переважають службовці приватних компаній та самозайняті.

«Ці люди, які відповідають за добробут своїх сімей, мають особливі психологічні труднощі від економічних негараздів, включаючи зростання цін», – заявили у японському МОЗ.

Проблеми зі здоров’ям були головною причиною самогубств у 2023 році: 12 336 людей покінчили життя з таких причин. Кількість самогубств, пов’язаних з економічними проблемами чи проблемами із заробітком, зросла на 460 випадків порівняно із роком раніше, до 5157. Кількість самогубств, мотивованих проблемами на роботі, склала 2872 особи.

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Нагадаємо, багато японців люблять Росію через географічну близькість та культуру. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Якщо 80% за нас, то можна подумати, що 20% – за Росію. Але це не так. З цих 20% потрібно вирахувати тих, кому все рівно за кого бути, вони нічим у житті не цікавляться. Якщо говорити про людей, які підтримують Росію, то мова, перш за все, про культуру. Росія і Японія географічно близько одна до одної. Росія дуже багато ресурсів вклала у свою промоцію тут ще з часів Радянського Союзу», – зазначив він. Корсунський нагадав, що звичайною практикою були російський балет, музиканти, театри та концерти в Японії. Він також додав, що багато японців навчалися у Москві за часів СРСР.