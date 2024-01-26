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Японія фіксує рекордну кількість самогубств серед чоловіків: МОЗ забив на сполох

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія фіксує рекордну кількість самогубств серед чоловіків: МОЗ забив на сполох
Найбільш часто вкорочують собі віку у Японії чоловіки, яким виповнилось 50 років
фото із відкритих джерел

Загальна кількість самогубств у 2023 роців Японії сягла 21,8 тис. осіб 

У Японії другий рік поспіль фіксується зростання кількості суїцидів серед чоловіків переважно віком від 30 до 60 років. Про це з посиланням на офіційний звіт японського Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), пише Japan Times.

За даними відомства, основною причиною цього є економічні проблеми, включаючи зростання цін. За інформацією МОЗ, у 2023 році в Японії померли майже 15 тис. чоловіків. Це на 108 більше, ніж 2022 року. На них припадає 70% зареєстрованих самогубств. Таким чином, як зазначає Japan Times, рівень самогубств, або кількість самогубств на 100 тис. населення, склав 17,5, що є рекордом для країни.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, які базуються на статистиці Національного агентства поліції, кількість самогубств чоловіків склала 14,8 тис., збільшившись на 108, а самогубств жінок – 6,9 тис., зменшившись на 171, порівняно із показниками.

Люди у віці 50 років становлять найбільшу групу самогубців – 4186. Другою за величиною групою були люди у віці до 40 років – 3624. Кількість самогубств серед студентів зменшилася  за останній рік на 53 – до 1010. Учнів початкових, молодших і старших шкіл було 507, що менше на сім чоловік ніж минулоріч.

Серед представників сильної статі, що наклали на себе руки, понад 9,4 тис. входять до групи у віці від 30 до 60 років – це на 3,3% більше, ніж у 2022 році. Серед них переважають службовці приватних компаній та самозайняті.

«Ці люди, які відповідають за добробут своїх сімей, мають особливі психологічні труднощі від економічних негараздів, включаючи зростання цін», – заявили у японському МОЗ.

Проблеми зі здоров’ям були головною причиною самогубств у 2023 році: 12 336 людей покінчили життя з таких причин. Кількість самогубств, пов’язаних з економічними проблемами чи проблемами із заробітком, зросла на 460 випадків порівняно із роком раніше, до 5157. Кількість самогубств, мотивованих проблемами на роботі, склала 2872 особи. 

Нагадаємо, багато японців люблять Росію через географічну близькість та культуру. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Якщо 80% за нас, то можна подумати, що 20% – за Росію. Але це не так. З цих 20% потрібно вирахувати тих, кому все рівно за кого бути, вони нічим у житті не цікавляться. Якщо говорити про людей, які підтримують Росію, то мова, перш за все, про культуру. Росія і Японія географічно близько одна до одної. Росія дуже багато ресурсів вклала у свою промоцію тут ще з часів Радянського Союзу», – зазначив він. Корсунський нагадав, що звичайною практикою були російський балет, музиканти, театри та концерти в Японії. Він також додав, що багато японців навчалися у Москві за часів СРСР.

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Теги: населення чоловік самогубство Японія

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