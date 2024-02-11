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Генерал Ходжес дав оцінку змінам у вищому військовому керівництві України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал Ходжес дав оцінку змінам у вищому військовому керівництві України
Рішення про заміну Головнокомандувача було складним для президента
фото з відкритих джерел

Сирський стане «неприємним сюрпризом» для російської армії, вважає американський військовий

Екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Ходжес прокоментував зміни у вищому військовому керівництві України та заявив, що Олександр Сирський стане «неприємним сюрпризом» для російської армії. Про це повідомляє Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Ходжес зазначив, що рішення про заміну Головнокомандувача було складним для президента. Оскільки Залужний був ефективним командувачем, «якого поважали солдати та суспільство, якого добре знали і поважали союзники».

При цьому він додав, що Володимир Зеленський наразі є відповідальним за все і це його прерогатива.

«Особливо в демократичному суспільстві – мати на позиції командувача людину, котра, на його думку, надає найбільший шанс Україні на перемогу. Олександр Сирський, звичайно ж, є офіцером, котрого обрав президент, щоб той узяв на себе командування українськими Збройними силами. Це не конкурс краси і не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід, він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім нещасливі бачити на чолі Збройних сил України ще одного видатного командувача», – підкреслив екскомандувач армії США.

Нагадаємо, Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського. Новому Головкому ЗСУ намагаються навʼязати образ «радянської та російської» людини.

8 лютого президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: Олександр Сирський росіяни конкурс краси президент Telegram Володимир Зеленський конкурс

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