ЗСУ повідомили, коли росіяни спробують здійнити новий наступ

Початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків

Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тис. солдат. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

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«Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що вони створюють угрупування понад 100 тис. Необов'язково, що це буде наступ, можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність», – розповів Павлюк.

За його словами, є вірогідність, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

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«Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально такі завдати втрат противнику, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації», – додав командувач.

Нагадаємо, Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад.

До слова, у Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

Триває 758-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу Збройні Сили України завдали 9 авіаційних ударів по особовому складу, озброєнню, військовій техніці та зенітно-ракетним комплексам противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.