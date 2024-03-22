Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повідомили, коли росіяни спробують здійнити новий наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, коли росіяни спробують здійнити новий наступ
ЗСУ готуються до різного розвитку ситуації на фронті
фото: Генштаб

Початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків

Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тис. солдат. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

«Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що вони створюють угрупування понад 100 тис. Необов'язково, що це буде наступ, можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність», – розповів Павлюк.

За його словами, є вірогідність, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

«Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально такі завдати втрат противнику, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації», – додав командувач.

Нагадаємо, Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад.

До слова, у Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

Триває 758-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу Збройні Сили України завдали 9 авіаційних ударів по особовому складу, озброєнню, військовій техніці та зенітно-ракетним комплексам противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: ЗСУ війна наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В результаті вчорашнього ракетного обстрілу Одеси постраждало 75 осіб, у тому числі 20 осіб загинуло
Трагедія в Одесі. Непокаране зло завжди продовжується
16 березня, 10:33
Наразі фон дер Ляєн перебуває у Польщі
Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва
23 лютого, 18:50
Розгляд судової справи тривав рік
Що таке ухилення від мобілізації? Суд на Волині звернувся до тлумачного словника
29 лютого, 19:11
Момент влучання FPV-дрона у ворожий Starlink
Українські десантники знищили ворожий Starlink: ефектне відео
25 лютого, 12:45
Передбачалося, що буде «неядерна», але «драматична» відповідь у відповідь на застосування ядерної зброї
У разі ядерного удару Росії по Україні США готували «неядерну» відповідь – NYT
11 березня, 00:55
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
11 березня, 02:54
Європарламент ухвалив резолюцію, яка вимагає від Росії повернути Румунії її золото
Європарламент ухвалив резолюцію, яка вимагає від Росії повернути Румунії її золото
14 березня, 23:30
13 березня близько 20:00 роботи були тимчасово призупинені
Удар по Сумах: рятувальники відновили пошукові роботи, під завалами є люди
14 березня, 10:49
Під час дипломатичного візиту Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром
Візит Кулеби до Індії: названо мету поїздки
20 березня, 08:16

Події в Україні

ЗСУ повідомили, коли росіяни спробують здійнити новий наступ
ЗСУ повідомили, коли росіяни спробують здійнити новий наступ
Британська розвідка припустила, доки Росія обстрілюватиме України
Британська розвідка припустила, доки Росія обстрілюватиме України
Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС – «Енергоатом»
Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС – «Енергоатом»
Удар по Запоріжжю: троє людей вважаються зниклими безвісти (відео)
Удар по Запоріжжю: троє людей вважаються зниклими безвісти (відео)
Масована атака по Україні: ЗСУ назвали нову тактику ворога
Масована атака по Україні: ЗСУ назвали нову тактику ворога
Було два прямих влучання, перекрито рух на дамбі: нові деталі ракетної атаки по ДніпроГЕС
Було два прямих влучання, перекрито рух на дамбі: нові деталі ракетної атаки по ДніпроГЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
21K
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні
14K
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)
5566
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
4976
Жителі Москви активно донатять на українські дрони – ГУР
4874
Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби

Новини

F-16 для України. Прем’єр-міністр Нідерландів зробив заяву
Сьогодні, 12:56
Для наповнення держбюджету уряд запропонував прив’язати тютюнові акцизи до євро
Сьогодні, 11:31
Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
Вчора, 20:43
Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
Вчора, 19:13
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Вчора, 18:59
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Вчора, 15:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua