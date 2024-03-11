Головна Світ Політика
search button user button menu button

У разі ядерного удару Росії по Україні США готували «неядерну» відповідь – NYT

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У разі ядерного удару Росії по Україні США готували «неядерну» відповідь – NYT
Передбачалося, що буде «неядерна», але «драматична» відповідь у відповідь на застосування ядерної зброї
фото з відкритих джерел

У 2022 році адміністрація Байдена була занепокоєна можливістю застосування Росією ядерної зброї в Україні

Білий дім наприкінці 2022 року займався розробкою плану дій на випадок можливого ядерного удару Росії по Україні. США готували «неядерну» відповідь на такий розвиток подій. Про це пише New York Times з посиланням на джерела

За інформацією видання, увечері 6 жовтня 2022 року президент Джо Байден мав зустріч з нью-йоркськими демократами в будинку бізнесмена Джеймса Мердока. Вони мали наміри послухати про плани Байдена на наступні кілька років, але натомість почули, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

«Вперше після карибської кризи у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо насправді все йтиме тим шляхом, яким росіяни йдуть», – нібито сказав тоді Байден.

До того ж, як зазначає видання, президент США мав на увазі, що росіяни можуть застосувати ядерну зброю не колись у майбутньому, а у найближчі кілька тижнів.

Один зі співрозмовників NYT заявив, що з перехоплених розмов тоді стало зрозуміло, що армія РФ залучила підрозділи, які відповідають за переміщення або розгортання ядерної зброї. Одна з перехоплених розмов свідчила, що один із найвищих російських військових командирів прямо обговорював логістику для підриву зброї на полі бою.

Невдовзі ЦРУ попередило, що ймовірність використання росіянами ядерної зброї може зрости до 50% або більше, якщо українські сили спробують повернути Крим.

Але ніхто не знав, як оцінити точність таких прогнозів: ті фактори, що впливають на рішення застосувати ядерну зброю чи погрожувати таким застосуванням, були надто абстрактними, надто залежними від людських емоцій і випадковостей, щоб їх можна було точно виміряти.

Видання пише, що занепокоєння Білого дому та Пентагону тоді було набагато глибше, ніж це визнавалось публічно і були докладені великі зусилля, щоб підготуватися до такого сценарію.

Передбачалося, що це буде «неядерна», але «драматична» відповідь. Наприклад, звичайний удар по підрозділах, які запустять ядерну зброю.

У публікації зазначається, що Вашингтон також звертався до Пекіна. Крім того, як зазначає видання, Байден надіслав повідомлення президенту РФ Володимиру Путіну про необхідність зустрічі посланців. З російської сторони був керівник зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, а з американської – директор ЦРУ Вільям Бернс.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року адміністрація Джозефа Байдена була особливо стурбована, що РФ може використовувати тактичну чи бойову ядерну зброю по Україні.

Чиновник адміністрації повідомив, що страх «був не просто гіпотетичним – він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми (Ред. – адміністрація Байдена) зібрали».

Як повідомлялося, РФ Володимир Путін 29 лютого оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

До слова, Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне.

Читайте також: 

Теги: росія війна путін ядерна зброя США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США запускає телевізійну рекламу за $30 млн
Байден запускає рекламу за $30 млн із жартами про свій вік
Вчора, 23:20
Байден готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok
Обмеження роботи TikTok. Байден висловив свою позицію
9 березня, 05:50
Мерилін Монро похована поруч із Г'ю Гефнером, засновником Playboy
Несподіваний лот: в США місце в мавзолеї поруч з Мерилін Монро виставлено на аукціоні
4 березня, 17:20
У неділю Україну охопила масштабна повітрянатривога
В Україні масштабна повітряна тривога тривала чверть години
3 березня, 19:38
Глава держави також повідомив, що провів сьогодні нараду щодо європейського напряму – наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік
Москва готує гонку озброєнь і нові хвилі дестабілізації: Зеленський звернувся до ЄС
29 лютого, 20:12
У серпні минулого року Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8 разом з екіпажем та здався у полон
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
20 лютого, 11:06
16-18 лютого пройшла ювілейна 60-та Мюнхенська безпекова конференція
Мюнхен. Конференція (не)безпеки Тема тижня
18 лютого, 10:29
Колишнього інформатора ФБР звинуватили у брехні про причетність Джо Байдена та його сина Хантера до ділових відносин з українською компанією Burisma
Колишнього інформатора ФБР звинувачено у брехні проти Байденів – ЗМІ
16 лютого, 07:53
Російський диктатор вкотре перекручував факти та намагався виправдати вторгнення в Україну
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
13 лютого, 10:31

Політика

У разі ядерного удару Росії по Україні США готували «неядерну» відповідь – NYT
У разі ядерного удару Росії по Україні США готували «неядерну» відповідь – NYT
Зеленський провів розмову з Макроном: подробиці
Зеленський провів розмову з Макроном: подробиці
Орбан розповів, чи планує Трамп у разі перемоги на виборах підтримувати Україну
Орбан розповів, чи планує Трамп у разі перемоги на виборах підтримувати Україну
Байден запускає рекламу за $30 млн із жартами про свій вік
Байден запускає рекламу за $30 млн із жартами про свій вік
Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України
Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України
Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо
Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
46K
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
29K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
29K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
20K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11K
На Хмельниччині пролунали вибухи

Новини

Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Вчора, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Вчора, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
9 березня, 06:32

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua