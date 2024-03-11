У разі ядерного удару Росії по Україні США готували «неядерну» відповідь – NYT

Передбачалося, що буде «неядерна», але «драматична» відповідь у відповідь на застосування ядерної зброї

У 2022 році адміністрація Байдена була занепокоєна можливістю застосування Росією ядерної зброї в Україні

Білий дім наприкінці 2022 року займався розробкою плану дій на випадок можливого ядерного удару Росії по Україні. США готували «неядерну» відповідь на такий розвиток подій. Про це пише New York Times з посиланням на джерела

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За інформацією видання, увечері 6 жовтня 2022 року президент Джо Байден мав зустріч з нью-йоркськими демократами в будинку бізнесмена Джеймса Мердока. Вони мали наміри послухати про плани Байдена на наступні кілька років, але натомість почули, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

«Вперше після карибської кризи у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо насправді все йтиме тим шляхом, яким росіяни йдуть», – нібито сказав тоді Байден.

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До того ж, як зазначає видання, президент США мав на увазі, що росіяни можуть застосувати ядерну зброю не колись у майбутньому, а у найближчі кілька тижнів.

Один зі співрозмовників NYT заявив, що з перехоплених розмов тоді стало зрозуміло, що армія РФ залучила підрозділи, які відповідають за переміщення або розгортання ядерної зброї. Одна з перехоплених розмов свідчила, що один із найвищих російських військових командирів прямо обговорював логістику для підриву зброї на полі бою.

Невдовзі ЦРУ попередило, що ймовірність використання росіянами ядерної зброї може зрости до 50% або більше, якщо українські сили спробують повернути Крим.

Але ніхто не знав, як оцінити точність таких прогнозів: ті фактори, що впливають на рішення застосувати ядерну зброю чи погрожувати таким застосуванням, були надто абстрактними, надто залежними від людських емоцій і випадковостей, щоб їх можна було точно виміряти.

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Видання пише, що занепокоєння Білого дому та Пентагону тоді було набагато глибше, ніж це визнавалось публічно і були докладені великі зусилля, щоб підготуватися до такого сценарію.

Передбачалося, що це буде «неядерна», але «драматична» відповідь. Наприклад, звичайний удар по підрозділах, які запустять ядерну зброю.

У публікації зазначається, що Вашингтон також звертався до Пекіна. Крім того, як зазначає видання, Байден надіслав повідомлення президенту РФ Володимиру Путіну про необхідність зустрічі посланців. З російської сторони був керівник зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, а з американської – директор ЦРУ Вільям Бернс.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року адміністрація Джозефа Байдена була особливо стурбована, що РФ може використовувати тактичну чи бойову ядерну зброю по Україні.

Чиновник адміністрації повідомив, що страх «був не просто гіпотетичним – він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми (Ред. – адміністрація Байдена) зібрали».

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Як повідомлялося, РФ Володимир Путін 29 лютого оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

До слова, Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне.