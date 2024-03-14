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Удар по Сумах: рятувальники відновили пошукові роботи, під завалами є люди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Сумах: рятувальники відновили пошукові роботи, під завалами є люди
13 березня близько 20:00 роботи були тимчасово призупинені
фото: Суспільне

Кількість людей, які можуть перебувати під завалами будинку наразі невідома

Рятувальники відновили пошукові роботи в Сумах на місці влучання російського безпілотника, адже під завалами ще можуть бути люди.
Про це розповів речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка у коментарі «Суспільному».

«З 6 години ранку всі роботи відновлені – вся інженерна, важка техніка на місці. Рятувальники знову продовжують розбирати руйнування. Дійсно є інформація, що під завалами можуть знаходитись люди», – зазначив Стрілка.

Водночас кількість людей, які можуть перебувати під завалами, наразі невідома.

За його словами, увечері пошукові роботи були тимчасово призупинені. «Проте на місці залишалась наша пожежна техніка тому, що була загроза повторного виникнення загорянь. Коли щось загорялось – ми ліквідовували» –  повідомив Стрілка.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували  житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.  Унаслідок влучання ударного безпілотника типу «Шахед» у багатоповерхівку, кількість постраждалих станом на вечір збільшилася до 12 людей.

Також у ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю. 

Теги: Суми війна рятувальники

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