Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва

Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ, щоб іще раз підтвердити незмінну підтримку ЄС України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, чия країна наразі головує в Раді ЄС, 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, відвідають Київ. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» стало відомо від дипломатичних джерел.

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«Урсула фон дер Ляєн і Александр де Кроо прибудуть у суботу до Києва, щоб іще раз підтвердити незмінну підтримку Європейського Союзу України, яка другий рік відбиває російську агресію», – сказав співрозмовник агентства.

Обоє лідерів наразі перебувають з візитом у Варшаві.

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Нагадаємо, чинна президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

До слова, Європейська народна партія (ЄНП) готова підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії.