Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Українські війська утримують позиції на лівому березі Херсонщини

Російські загарбники просунулися на північний захід від Авдіївки та на захід від Бахмута. Росіяни заявили, що українські війська готуються до тактичних контрударів під Роботиним. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

10 березня позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська та в районі Кремінної, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали в районі Синьківки, Ямполівки, Тернів і Білогорівки.

Позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Повідомляється, що російські сили атакували на південний захід від Сіверська в районі Роздолівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та Спірного.

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Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що російські війська просунулися на сході Іванівського. Деякі російські блогери стверджували, що російські війська контролюють 80% Іванівського і досягли незначного просування поблизу Дружби і в межах Богданівки, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і на захід від Авдіївки в Орлівку. Позиційні бої тривали поблизу Орлівки, Тоненького, Первомайського, Сіверного та Невельського.

Українські та російські війська вели позиційні бої на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди. Російський блогер заявив, що пілоти винищувачів Су-34 продовжують наносити авіаудари на південному донецькому напрямку з використанням некерованих плануючих бомб.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Вугледара на заході Донецької області. Позиційні бої точилися на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новодарівки та Левадного в районі кордону Донецько-Запорізької області.

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10 березня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового. Російські блогери заявили, що українські війська готуються до тактичних контрударів під Роботиним.

Повідомляється, що станом на 10 березня українські війська утримують позиції на лівому березі Херсонщини поблизу Кринок. Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що 10 березня російські війська другий день поспіль не вели бойових дій, а зосередилися на веденні повітряної розвідки.