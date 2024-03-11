Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська утримують позиції на лівому березі Херсонщини

Російські загарбники просунулися на північний захід від Авдіївки та на захід від Бахмута. Росіяни заявили, що українські війська готуються до тактичних контрударів під Роботиним. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

10 березня позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська та в районі Кремінної, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали в районі Синьківки, Ямполівки, Тернів і Білогорівки.

Позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Повідомляється, що російські сили атакували на південний захід від Сіверська в районі Роздолівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та Спірного.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що російські війська просунулися на сході Іванівського. Деякі російські блогери стверджували, що російські війська контролюють 80% Іванівського і досягли незначного просування поблизу Дружби і в межах Богданівки, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і на захід від Авдіївки в Орлівку. Позиційні бої тривали поблизу Орлівки, Тоненького, Первомайського, Сіверного та Невельського. 

Українські та російські війська вели позиційні бої на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди. Російський блогер заявив, що пілоти винищувачів Су-34 продовжують наносити авіаудари на південному донецькому напрямку з використанням некерованих плануючих бомб.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Вугледара на заході Донецької області. Позиційні бої точилися на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новодарівки та Левадного в районі кордону Донецько-Запорізької області.

10 березня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового. Російські блогери заявили, що українські війська готуються до тактичних контрударів під Роботиним. 

Повідомляється, що станом на 10 березня українські війська утримують позиції на лівому березі Херсонщини поблизу Кринок. Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що 10 березня російські війська другий день поспіль не вели бойових дій, а зосередилися на веденні повітряної розвідки.

Теги: ЗСУ війна фронт наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко – хитрий і жадібний. Він втягнув би Біларусь у війну, але за умови, що спротив України вже зламано
Про загрозу вторгнення Білорусі
28 лютого, 11:59
Незалежно від того, коли закінчиться гаряча фаза нинішньої війни, Росія залишатиметься загрозою як для інтересів України, так і для інтересів Сполучених Штатів та їхніх союзників
Урешті війні в Україні прийде кінець, а що далі? Чотири варіанти майбутнього прогнози
17 лютого, 08:50
У Кельні проходить фестиваль сатири «Парад Троянд»
Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині
12 лютого, 16:32
40-річний Петро Ковалюк, командир роти вогневої підтримки, загинув 11 січня 2023 року у боях на Донбасі
Покинув викладацьку діяльність, щоб захищати Україну. Згадаймо Петра Ковалюка
18 лютого, 09:00
Під час недавнього візиту в Україну Боррель відвідав фабрики з виготовлення безпілотників
Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»
18 лютого, 19:23
Шуфрич переконував апеляцію: має тісні соціальні зв’язки, є батьком трьох неповнолітніх дітей
Шуфрич вигадав смішну причину, щоб вирватися із СІЗО
22 лютого, 15:50
Українці фактично знищили всю орбіту А-50 і змусили Кремль вирішувати, в якому регіоні фронт більше не охоплюватимуть бортові радари
Агресор сліпне: Forbes пояснив наслідки втрати росіянами літака А-50
25 лютого, 21:12
В Україні неможливі будь-які вибори під час воєнного стану, пояснила ЦВК
Чи легітимний президент після 20 травня 2024-го? ЦВК розставила крапки над «і»
4 березня, 11:48
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області
Окупанти активно ведуть штурмові дії на двох напрямках – Генштаб
7 березня, 19:59

Події в Україні

Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти атакували Харків «Шахедами»: є влучання
Окупанти атакували Харків «Шахедами»: є влучання
Окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів»
Окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів»
Слова про «білий прапор». Всеукраїнська рада церков зробила заяву
Слова про «білий прапор». Всеукраїнська рада церков зробила заяву
ЗСУ повідомили, скільки кораблів окупанти тримають у Криму
ЗСУ повідомили, скільки кораблів окупанти тримають у Криму
Новий закон про мобілізацію: комітет ВР не дійшов згоди щодо одного питання
Новий закон про мобілізацію: комітет ВР не дійшов згоди щодо одного питання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
47K
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
29K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
29K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
20K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11K
На Хмельниччині пролунали вибухи

Новини

Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Вчора, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Вчора, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
9 березня, 06:32

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua