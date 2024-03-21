Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія закриє дві колонії для в’язнів через війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія закриє дві колонії для в’язнів через війну в Україні
Як заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї, велике скорочення кількості засуджених відбулося в умовах війни РФ проти України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Красноярському краї є кілька виправних колоній, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до суворого режиму

У Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України. Про це заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї Марк Денисов, повідомляє The Insider.

Зазначається, що найближчим часом закриються дві виправно-трудові установи, що входять до структури Головного управління Федеральної служби виконання покарань РФ.

Денисов виступав перед депутатами зі звітом про виконану роботу за 2023 рік і зазначив, що кількість скарг на роботу пенітенціарних установ у регіоні зменшилася рівно на чверть, якщо порівнювати з 2022 роком.

Щоправда, Денисов одразу визнав, що пов'язано це з тим, що самих ув'язнених стало менше, і через це навіть доводиться закривати самі колонії. Він уточнив, що «разове велике скорочення кількості засуджених» відбулося в умовах війни РФ проти України.

Видання пише, що в Красноярському краї є кілька виправних колоній, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до суворого режиму.

Денисов упевнений, що закриття колоній – тимчасове явище і потім їх знову доведеться відкривати.

Уповноважений із прав людини додав, що «війна рано чи пізно закінчиться і все повернеться на круги своя, адже соціальна структура суспільства не змінилася».

Нагадаємо, російська влада більше не пропонує короткострокові контракти на військову службу ув’язненим, що було викликано проблемами з набором до війська.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни.

До слова, мобілізаційний потенціал серед засуджених за кримінальними статтями в Україні складається з тих, хто вже відбув покарання, і тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. У разі прийняття відповідного закону перших призиватимуть без їхньої згоди, другі ж мають висловити бажання служити.

Читайте також: Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
Теги: війна окупанти в'язниця росія колонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затриманого зараз перевіряють за статтею про дискредитацію армії рф
В Севастополі окупанти затримали хлопця за «антивоєнний» заклик у бюлетені
19 березня, 02:55
В Одесі пролунала серія вибухів
В Одесі пролунала серія вибухів
17 березня, 01:22
Латвія підтримує відправлення військ НАТО в Україну
Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну
15 березня, 11:01
«Бронювати треба на війну»
Бронювання від мобілізації за рівнем зарплати. А що далі?
12 березня, 07:30
Окупанти 18 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ
Сили оборони стримують окупантів одразу на шістьох напрямках – Генштаб
8 березня, 19:56
Довкола храму розклеєні плакати про заборону аудіо- та відеозапису, встановлено камери відеоспостереження над вівтарем
Як Кремль готується до похорону Навального: фото
29 лютого, 16:49
Секретар РНБО переконаний, що масштабні інформаційні втручання будуть набагато більшими, ніж раніше
Вибори у США: Данілов розповів, що задумав Путін
28 лютого, 04:50
Костянтин Васюк усе своє життя боровся за незалежність та свободу України
Загинув за Україну напередодні Дня незалежності. Згадаймо Костянтина Васюка
25 лютого, 09:00
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
24 лютого, 17:45

Соціум

У Росії олімпійський комітет назвали неонацистським. МОК відреагував
У Росії олімпійський комітет назвали неонацистським. МОК відреагував
Росія закриє дві колонії для в’язнів через війну в Україні
Росія закриє дві колонії для в’язнів через війну в Україні
Жителі Москви активно донатять на українські дрони – ГУР
Жителі Москви активно донатять на українські дрони – ГУР
Російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ
Російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ
Легіон «Свобода Росії» повідомив, як помстився РФ за атаку на Київ
Легіон «Свобода Росії» повідомив, як помстився РФ за атаку на Київ
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
26K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
13K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
13K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
8574
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
7091
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців

Новини

Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Сьогодні, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Сьогодні, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Сьогодні, 14:41
У Мінекономіки відхрестилися від урядового проєкту про бронювання за 35 тис. зарплати
Сьогодні, 14:27
«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Сьогодні, 14:13
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua