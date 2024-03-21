Росія закриє дві колонії для в’язнів через війну в Україні

Як заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї, велике скорочення кількості засуджених відбулося в умовах війни РФ проти України

У Красноярському краї є кілька виправних колоній, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до суворого режиму

У Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України. Про це заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї Марк Денисов, повідомляє The Insider.

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Зазначається, що найближчим часом закриються дві виправно-трудові установи, що входять до структури Головного управління Федеральної служби виконання покарань РФ.

Денисов виступав перед депутатами зі звітом про виконану роботу за 2023 рік і зазначив, що кількість скарг на роботу пенітенціарних установ у регіоні зменшилася рівно на чверть, якщо порівнювати з 2022 роком.

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Щоправда, Денисов одразу визнав, що пов'язано це з тим, що самих ув'язнених стало менше, і через це навіть доводиться закривати самі колонії. Він уточнив, що «разове велике скорочення кількості засуджених» відбулося в умовах війни РФ проти України.

Видання пише, що в Красноярському краї є кілька виправних колоній, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до суворого режиму.

Денисов упевнений, що закриття колоній – тимчасове явище і потім їх знову доведеться відкривати.

Уповноважений із прав людини додав, що «війна рано чи пізно закінчиться і все повернеться на круги своя, адже соціальна структура суспільства не змінилася».

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Нагадаємо, російська влада більше не пропонує короткострокові контракти на військову службу ув’язненим, що було викликано проблемами з набором до війська.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни.

До слова, мобілізаційний потенціал серед засуджених за кримінальними статтями в Україні складається з тих, хто вже відбув покарання, і тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. У разі прийняття відповідного закону перших призиватимуть без їхньої згоди, другі ж мають висловити бажання служити.