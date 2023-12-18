ЗСУ повідомили, скільки окупантів перебуває на Бахмутському напрямку

Росіяни підтягують резерви для поповнення втрат

Наразі на Бахмутському напрямку перебуває 62 тисю російських військовослужбовців – їх кількість майже не змінюється. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«На Бахмутському напрямку наразі перебуває 62 тис. російських окупантів. Їх кількість майже не змінюється. Але вони підтягують резерви для поповнення втрат, а втрати у ворога серйозні», – сказав Фітьо.

Він зауважив, що цей напрямок для ворога є пріоритетним – він намагається просуватися у сторону Часового Яру.

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Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ поінформував, що українські військові на Бахмутському напрямку знаходяться в активній обороні, відбивають ворожі атаки. За його інформацією, тут за минулу добу було відбито 6 ворожих атак.

Крім того, противник намагається наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

Фітьо повідомив, що за минулу добу російські окупанти застосували 19 дронів-камікадзе та здійснили 344 обстріли українських позицій. «На Бахмутському напрямку ворог намагається тиснути. Бачимо присутність підрозділів російських десантників, підрозділи морської піхоти, штурмові підрозділи Z і V, які сформовані з колишніх ув'язнених», – сказав він.

Також, за його словами, українські захисники за минулу добу на цьому напрямку знищили 135 російських окупантів та 27 одиниць військової техніки.

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Триває 663-тя доба широкомасштабної війни РФ проти Україні. Протягом доби відбулось 92 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику. Протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59.