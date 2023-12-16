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Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені
фото ілюстративне

Сили ППО знищили 30 ударних дронів

У ніч на 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. 

Уночі Росія ударила по Україні 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Генштаб повідомляє, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір, Грем'яч Чернігівської області; Волфине Сумської області; Мар’їнка, Максимілянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, увечері 15 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.

Під час повітряної тривоги працювала ППО. Роботу українських сили протиповітряної оборони було чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Вибухи лунали і в Подільському районі Києва.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що це була шоста повітряна атака на Київ з початку грудня.

Теги: росія окупанти Генштаб безпілотник ворог

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