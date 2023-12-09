Смертний полк Росії

Мільйони червоноармійців залишилися непохованими ще з тієї війни, Другої світової

Рівно 900 сьогодні. Цифри ворожих втрат у зведені українського Генштабу щодня закінчуються на 0 – 920, 1230, 1090, 900... Тобто їх округляють, десятками рахують, до сотень доходить. Ну, справді, як ти точно зафіксуєш кожного мертвяка у пеклі ТАКОЇ війни?

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А хто він був, той неврахований чмобік, чий, звідки? «Сдох Максим – ну и х@й с ним». І нам залишається лише несподівано для себе погодитись з цією російською «народною мудрістю»: х@й з ним!

Нам лише цікаво, як це робиться? Мабуть, згідно шкільного правила: більше половини десятку, чи рівно половина – плюс десяток, менше – залишаємо, як було. Оті «округлені» і є Невідомі солдати сучасності, ноунейми, розхідний матеріал, паливо нелюдської війни.

...Що ж, свій Безсмертний поле вони давно взяли в полон. А це – щоденне поповнення до їхнього Смертного полку. Але їм таке «не впервой»: мільйони червоноармійців залишилися непохованими ще з тієї війни, Другої світової. Тому й лізуть і лізуть, що мертвих своїх не здатні порахувать.