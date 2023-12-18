ЗСУ відбили дев'ять атак ворога в районі Авдіївки – Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 663-тя доба широкомасштабної війни РФ проти Україні. Протягом доби відбулось 92 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Волфине, Юнаківка, Садки, Миропільське Сумської області; Бологівка, Строївка, Кам’янка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили чотири атаки ворога біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Ковалівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 10 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Бахмутському напрямку

Українські воїни відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев’ять атак ворога в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Бердичі, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили 13 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Чорнобаївка Херсонської області та цивільні об’єкти міста Херсон.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику. Протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 грудня, під час повітряної тривоги, Сили оборони України ліквідували російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області