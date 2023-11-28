Голова сільради на Київщині отримав підозру за розкрадання коштів на авто для військових

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді застави

На Київщині оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції викрили схему розкрадання коштів державного бюджету. Голова однієї з сільських рад завдав збитків на майже 700 тис. грн.

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У ході слідства з'ясувано, що зловмисник уклав договір щодо придбання вживаного автомобіля для потреб місцевої територіальної оборони. Незважаючи, що ціна була значно вище ринкової, договір підписали та перерахували гроші підрядникові.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили підозру голові сільради за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді 686 тис. грн застави.

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Нагадаємо, СБУ викрила колаборантів, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах, одним з яких виявився доктор філософії. За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.