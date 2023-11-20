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Скільки ветеранів вважають, що суспільство ставиться до них погано – опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки ветеранів вважають, що суспільство ставиться до них погано – опитування
Загалом 44,1% ветеранів переконані у відсутності поваги до них, зокрема у лютому таких було 25,4%
фото з відкритих джерел

Ветерани, які перейшли до цивільного життя, переважно сприймають до них ставлення як негативне

В Україні, як зафіксували аналітики за результатами онлайн-опитування «Портрет ветерана», спостерігається тенденція до погіршення ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни та негативним оцінками з боку самих військових та ветеранів виконання державою зобов’язань перед ними. Український ветеранський фонд Мінветеранів на сайті повідомив подробиці опитування.

У повідомлені йдеться про те, що ветерани, які перейшли до цивільного життя, переважно сприймають до них ставлення як негативне. Під час опитування у жовтня 2023 року 9,8% заявило, що суспільство їх «зовсім не поважає». Цей показник зріс удвічі, якщо порівнювати з показниками лютого, коли було 4%.

Чи поважає суспільство ветеранів на думку самих ветеранів
Чи поважає суспільство ветеранів на думку самих ветеранів
фото: Мінветеранів

Загалом 44,1% ветеранів переконані у відсутності поваги до них (це сумарні відповіді по категоріях «зовсім не поважає» + «скоріше не поважає»). У лютому таких було 25,4 %.

Близько половини респондентів, а це 44,6%, відповіли на питання, чи виконує сьогодні держава свої зобов’язання перед ветеранами негативно – скоріше не виконує свої зобов’язання.

Показник ветеранів, які вважають, що держава зовсім не виконує своїх зобов’язань перед ними зріс удвічі (жовтень – 21,4%, проти 8,3% у лютому 2023 року). Натомість 18,8% опитаних вважає, що швидше все ж виконує.

Чи виконує свої зобов'язання держава перед ветеранами на думку самих ветеранів
Чи виконує свої зобов'язання держава перед ветеранами на думку самих ветеранів
фото: Мінветеранів

Опитування показало й актуальність для ветеранів певних ризиків. Бійці, які брали участь у захисті України від російської агресії, занепокоєні такими питаннями:

  • проблеми з фізичним здоров’ям та труднощі з отриманням медичної допомоги – 55,2%;
  • психоемоційна нестабільність – 53,8%;
  • відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю – 53,2%;
  • нерозуміння суспільства – 46,6%;
  • проблеми з оформленням соціальних пільг – 44,5%;
  • відсутність роботи – 42,5%.

Нагадаємо, статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які офіційно зареєстровані у військовій частині як військовослужбовці. Для оформлення УБД потрібно низка документів.

До слова, Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликає Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра.

Читайте також: За межами поля бою: ставлення до ветеранів у нашому суспільстві має бути переосмислене
Теги: війна ветеран Міністерство у справах ветеранів військові соцопитування

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